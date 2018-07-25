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Yerde bulduğu 5 bin euroyu sahibine teslim etti

Kırşehir'de ayakkabı boyacılığı yapan 64 yaşındaki Bilal Yalçınkaya, yol kenarında bulduğu 5 bin euroyu sahibine teslim etti.

AA | 25.07.2018 - 15:52..
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boyacı

Kent merkezinde ayakkabı boyacılığı yapan Bilal Yalçınkaya (64), tezgahını kurduğu kaldırım kenarında bir poşetin içinde deste halinde para buldu.

PARAYI KAYBEDEN KİŞİ DE AYNI ANDA GELDİ

Yalçınkaya, parayı teslim etmek üzere Ahi Polis Merkezine götürdü. Polis merkezinde tutanak tutulduğu sırada, parasının kaybolduğu bilgisini vermek üzere Almanya'dan emekli Cemal Yurdakul (53) da polis merkezine geldi.

Yurdakul, bankadan 5 bin euro çektiğini, Lise Caddesi'ndeki otomobiline gittiğinde parayı düşürdüğünü fark ettiğini anlattı.

Polis Merkezi Amiri Fatih Şen, iyi niyet göstererek parayı getiren Yalçınkaya'ya teşekkür etti ve davranışının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

"İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Parasını teslim alana Yurdakul da Yalçınkaya ve polis merkezi görevlilerine teşekkür etti. Ayakkabı boyacısı Bilal Yalçınkaya ise bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu aktararak "Parayı bulunca polis merkezine gittim, teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım." ifadesini kullandı.

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