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Yere çakılan yamaç paraşütündeki Güney Koreli turist öldü

Denizli'de, eğitmeni ile tandem (ikili) atlayış yapan Güney Koreli turist Seo Yun Seok, ters rüzgar nedeniyle yamaç paraşütüyle yere çakılarak hayatını kaybetti.

DHA | 04.06.2018 - 07:39..
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Pamukkale ilçesindeki Dinamit Tepe'de dün saat 15.30 sıralarında, yamaç paraşütü eğitmeni Nazmiye Sevda Ağda, Güney Koreli turist Seo Yun Seok (28) ile tandem atlayış yaptı.

Yere çakılan yamaç paraşütündeki Güney Koreli turist öldü

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bir süre havada kalan ikilinin, inişe geçtikleri sırada, ters hava akımı nedeniyle, iddiaya göre, paraşütlerinin ipleri dolandı. Bunun üzerine yamaç paraşütü yere çakıldı. Koreli turist ve yamaç parüşütünü kullanan Ağda, yaralandı.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmak istenen iki yaralıdan sağlık durumu ağır olan Seok yolda yaşamını yitirdi. Bacaklarında kırıklar olan Ağda ise hastanede tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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