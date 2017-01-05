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Yerebatan Sarnıcı'nda kapsamlı restorasyon başladı

Türkiye'nin en gözde turizm mekanlarından olan Yerebatan Sarnıcı'nda restorasyon süreci başlıyor.

AA | 05.01.2017 - 11:22
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Yerebatan Sarnıcı'nda kapsamlı restorasyon başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Kültür AŞ tarafından işletilen Yerbatan Sarnıcı, Aralık ayında başlayan ve 450 gün sürecek restorasyonun ardından yeni görünümüne kavuşacak.

Yerebatan Sarnıcı'nda kapsamlı restorasyon başladı

2018 YILININ MART AYINDA BİTİRİLECEK

Yerebatan Sarnıcı Müdürü Celalettin Deniztoker, "Ziyaretçi sayısında, her yıl yüzde 10'luk bir artışın gözlendiğine dikkati çeken Deniztoker, "Yerebatan Sarnıcı, bin 500 yıllık tarihi bir mekan. Bundan evvel, 1987 senesinde turizmin hizmetine açılmış ve o zamandan bu zamana kadar büyük bir restorasyon görmemiş. Kısmet olursa bu sene büyük restorasyona başlıyoruz. Restorasyon çalışmalarının 2018'in Mart ayında bitirilmesi planlanıyor fakat bunu ne kadar önceye çekebilirsek turizm açısından o kadar iyi olacak" dedi.

Deniztoker, daha önceki restorasyonlarda sarnıcın yürüme yollarının yapıldığını ve içerideki çamurun tahliye edildiğini hatırlatarak, bu çalışmanın sarnıç tarihinin en kapsamlı restorasyonu olacağı bilgisini verdi.

Yerebatan Sarnıcı'nda kapsamlı restorasyon başladı

500 YILLIK ESER

Celalettin Deniztoker, sarnıcın restorasyon boyunca ziyarete açık kalacağının altını çizerek, "Burası bin 500 yıllık bir eser ve bu zamana kadar ayakta durmuş. İnşallah bu restorasyondan sonra bin 500 yıl daha insanların hizmetine sunulmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Sarnıcın yanındaki parkta bulunan, tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası olarak kabul edilen ve 4'üncü yüzyıla tarihlendirilen Milion Taşı ile hemen yanında yer alan 16. yüzyıla ait su terazisi de restore edilecek.

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