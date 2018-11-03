Yerel seçim öncesinde e-Devlet erişimine yoğun ilgi

31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olacakların, önceki dönemlerde adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla e-Devlet'e taşındı.

Yeni uygulama, seçimlerde belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık için aday olacakların ilgisini çekti. Uygulamanın ilk gününde yerel seçimlerde aday olmayı düşünen 700 kişi, e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı aldı.

BELGELER NASIL ALINIYOR

Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" alanında gerekli yerleri dolduruluyor. Belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde "belediye başkanı adaylığı", "belediye meclisi adaylığı", "il genel meclisi adaylığı" ile "muhtar adaylığı" bölümlerinden ilgili alan işaretleniyor. Adaylar, gerekli yerleri doldurduktan sonra elektronik ortamda sabıka kaydına erişilebiliyor.