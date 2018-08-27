Yerel seçimler öncesi HDP ile CHP arasında yakınlaşma

Selim Selimoğlu ile dünya evine girecek olan şarkıcı Bengü, düğün için her ayrıntıyı düşündü.

Marmara bölgesi için sürekli ekranlara çıkıp deprem uyarısı yapan Kandilli Müdürü, bu kez tüm Türkiye'yi uyardı.

1 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

2 Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak Modaya da el atan Rihanna bir kez daha başarılı olmayı başardı. Barbadoslu sanatçı, New York Moda Haftası'nda kendi tasarımlarını tanıtacak.

3 Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi Vida'yı sakat olduğu için oyundan aldığını söyleyen Şenol Güneş, Halis Özkahya'ya maçı soğuttuğu için tepki gösterdi.

4 Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Türk bakan Zühal Demir, okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi.

5 Merkel Mesut Özil tartışmalarında geri vites yaptı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği için Almanya'da ırkçı saldırılara uğradı. Özil'i hedef gösteren Merkel, kendisi masummuş gibi tartışma biçimini beğenmediğini dile getirdi.

6 Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar Kaçak yapılara karşı büyük bir mücadelenin verildiği bölgede, plazanın üzerine yapılan villanın ek kısımları için de çalışmalar başladı.