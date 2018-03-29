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Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

"Yerel seçimlerde İstanbul'u alacağız" diyerek iddialı açıklamalar yapan CHP, anket sonuçlarına göre geride kaldı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 09:39..
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Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

ORC Araştırma,  22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmene "Bu pazar yerel seçim olsa" sorusunu yöneltti.

Araştırmaya göre yerel seçimlerde, 2 büyük şehirde de AK Parti en yüksek oy oranına ulaşan parti oldu.

3 ADAY ÇIKARAN CHP GERİDE KALDI

İstanbul'da AK Parti yüzde 40,3 oy oranına ulaşırken İBB Başkanlığı için 3 aday planlayan CHP yüzde 27,5'te kaldı.

Ankara'da ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,1'e ulaşırken CHP'nin oy oranı yüzde 28,0 oldu.

CHP'de İBB Başkanlığı için Mahmut Tanal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Abdüllatif Şener gibi isimler düşünülüyor.

Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

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