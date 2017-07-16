‘Yerim Destanınızı’ yazısının yazarı gözaltına alındı

İzmit'te, bir yerel derginin yazı işleri müdürü Yeliz Koray, Türk milletinin vatan hainlerine karşı yazdığı 15 Temmuz Destanı için 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısının ardından gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde polisler İzmit'te evine gittikleri Yeliz Koray'ı gözaltına aldı. Yeliz Koray, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeliz Koray'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.





HEDEF GÖSTERİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Kocaeli Koz Gazetesi, Yeliz Koray’ın gözaltına alınmasıyla ilgili;

"Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray polis ekiplerince gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Koray’ın evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri Koray’ı gözaltına aldı. Bilindiği gibi Yeliz Koray’ın "Yerim Destanınızı!" başlıklı yazısı nedeniyle çeşitli kesimler tarafından hedef gösterilmişti. Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray 41 Evler Mahallesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. Bu geceyi Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde geçirecek olan gazeteci Koray yarın sabah Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilecek."