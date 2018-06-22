Yerin 150 metre altında atık malzemelerden eser yapıyor

Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının turizme kazandırılması için Çankırı Belediyesi tarafından çalışmalar devam ediyor.

Tuz mağarasında görevli heykeltıraş Sefer Oruç, kendisi için yerin 150 metre altında oluşturulan atölyede kaya tuzundan rölyefler, atık malzemelerden çeşitli figürler yaparak mağaradaki galerilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

ATIK MALZEMEDEN SANAT ESERİ

Sefer Oruç, mağarada kaya tuzu üzerine Çankırı tarihini yansıtan sembolik figürler yaptığını belirterek, "Aynı zamanda kendi sanatsal faaliyetlerimi de burada gerçekleştiriyorum. Keçi boynuzundan balık, ay çiçeğinden yüz, eski soba altlığı, hamur teknesi gibi atık malzemeleri sanatsal objelere dönüştürüyorum." dedi.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Figürlerin, mağaraya gelen ziyaretçilerin dikkatini çektiğini dile getiren Sefer Oruç, bu tür yerlerin sanatçılar için güzel mekanlar olduğunu kaydetti.



