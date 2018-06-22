taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.371
USD
4,7204
EURO
5,4945
ALTIN
192,62
PETR
73,9700

Yerin 150 metre altında atık malzemelerden eser yapıyor

Çankırı'da heykeltıraş Sefer Oruç, yerin 150 metre altında Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasında kaya tuzu ve atık malzemelerden eserler üretiyor.

AA | 22.06.2018 - 14:57..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının turizme kazandırılması için Çankırı Belediyesi tarafından çalışmalar devam ediyor.

Tuz mağarasında görevli heykeltıraş Sefer Oruç, kendisi için yerin 150 metre altında oluşturulan atölyede kaya tuzundan rölyefler, atık malzemelerden çeşitli figürler yaparak mağaradaki galerilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Yerin 150 metre altında atık malzemelerden eser yapıyor

ATIK MALZEMEDEN SANAT ESERİ

Sefer Oruç, mağarada kaya tuzu üzerine Çankırı tarihini yansıtan sembolik figürler yaptığını belirterek, "Aynı zamanda kendi sanatsal faaliyetlerimi de burada gerçekleştiriyorum. Keçi boynuzundan balık, ay çiçeğinden yüz, eski soba altlığı, hamur teknesi gibi atık malzemeleri sanatsal objelere dönüştürüyorum." dedi.

Yerin 150 metre altında atık malzemelerden eser yapıyor

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Figürlerin, mağaraya gelen ziyaretçilerin dikkatini çektiğini dile getiren Sefer Oruç, bu tür yerlerin sanatçılar için güzel mekanlar olduğunu kaydetti.

Yerin 150 metre altında atık malzemelerden eser yapıyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya CHP aracında

İsmail Küçükkaya CHP aracında

168
Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

80
Mahçupyan oyunun rengini belli etti

Mahçupyan oyunun rengini belli etti

275
Laiklik elden gidiyeah birilerine çok koydu

Laiklik elden gidiyeah birilerine çok koydu

190
Türkiye turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor

94
Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

106
PKK yanlısı Alman vekil Türkiye'ye giremedi

PKK yanlısı Alman vekil Türkiye'ye giremedi

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM