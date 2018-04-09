Yerkürede yeni nitrojen kaynağı keşfedildi

California Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, doğal eko-sistemlerde nitrojenin yüzde 26'sının kayalardan, geri kalanın atmosferden kaynaklandığını gösterdi. Bilim insanları, karbon döngüsü anlayışını değiştirebileceği ifade ediyor.

KAYA NİTROJENİ BİTKİ VE TOPRAK KULLANIMI İÇİN ELVERİŞLİ

Araştırmada, Himalaya ve And Dağları gibi dağlık bölgelerin, kaya nitrojen aşınması açısından önemli kaynaklar olduğu, otlak, tundra, çöl ve ağaçlık arazilerde de büyük kaya nitrojen oranlarıyla karşılaşıldığı vurgulandı.

Ana kaya nitrojeninin işe yarar olduğu, fiziksel veya kimyasal aşınmayla belirlendiğine de işaret edildi.

Yüzyıllar boyunca Dünya'nın bitki örtüsüne elverişli tüm nitrojeninin atmosferden geldiği düşünülüyordu.

Eko-sistemler, karbondioksit kirliliğinin etkisini azaltmak için nitrojen ve diğer unsurlara ihtiyaç duyuyor.

Nitrojenin sınırlı miktarının, bitki ve toprağın kullanımı için elverişli olduğu ifade ediliyor.