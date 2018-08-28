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Yerleşemeyene ikinci şans: Ek yerleştirme

Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, ÖSYM tarafından boş kalan kontenjanlara yerleştiriliyor.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 09:07..
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Yükseköğretim Kurumları ASınavı (YKS), yerleştirme sonuçları Cuma günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından açıklanacak. Milyonlarca öğrenci üniversiteli olacak ve hayalini kurduğu bölümü okumaya başlayacaklar.

İlk yerleştirmelerde kayıt hakkı kazanamayan adaylar için her şey bitmiş değil. Birinci yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından ek yerleştirmelerle öğrenci üniversiteli olabiliyor.

Yerleşemeyene ikinci şans: Ek yerleştirme

ÖSYM'YE BİLDİRİLECEK

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Yerleşemeyene ikinci şans: Ek yerleştirme

KAYITLAR EYLÜLDE

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

KAYIT HAKKI KAZANANLAR FAYDALANMAYACAK

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede; önlisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.

Yerleşemeyene ikinci şans: Ek yerleştirme

ÜCRET YATIRMA ZORUNLULUĞU

Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.

Yerleşemeyene ikinci şans: Ek yerleştirme

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