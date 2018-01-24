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Yerli ATAK'lar milli Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı harekatta, ATAK helikopterleri yerli üretim 'Cirit' füzeleriyle teröristlerin bulunduğu hedefleri vurdu.

AA | 24.01.2018 - 12:51..
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TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

Yerli ATAK'lar milli Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.

ATAK helikopteri YPG hedeflerini vurdu

ATAK'LAR CİRİT'LE VURUYOR

Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı.
AA ekibi, yerli üretim ATAK helikopterlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik atışlarını görüntüledi.

ATAK'lar yerli üretim Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.

Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

Yerli ATAK'lar milli Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu

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