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Yerli baz istasyonundan ilk görüntülü konuşma

Türkiye'nin yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

28.03.2017 - 10:20
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Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK'tan ilk görüşme, Turkcell Küçükyalı Plaza ve Erzincan şehir merkezinde bulunan iki yerli baz istasyonunun Turkcell şebekesi üzerinden birbirine bağlanmasıyla sağlandı.

İLK MİLLİ BAZ İSTASYONU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteği, Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonunda ASELSAN ana yükleniciliğinde Netaş ve Argela'nın katkılarıyla Türk mühendisler tarafından ilk milli baz istasyonu ULAK geliştirildi.

BAZ İSTASYONU ÜRETEN 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Tasarımı tamamen yerli olan ULAK ile Türkiye, dünyanın baz istasyonu üreten 5 ülkesinden biri haline gelecek. Haberleşme sistemini daha güvenli hale getirecek ULAK, teknolojiyi alan ve kullanan değil, tasarlayan, üreten ve satan ülke haline gelinmesinde önemli bir adım olacak. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde operatörler tarafından sipariş sözleşmesi imzalanan ULAK'tan ilk "alo", Turkcell tarafından İstanbul-Erzincan arasında canlı şebekede kullanıldı.

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