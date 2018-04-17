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Yerli çoban sıkıntısı Afganlara istihdam sağladı

Hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı, sektörü olumsuz yönde etkilerken, 6 bin TL maaş artı sigorta ile yerli çoban bulamayan üreticiler, Afgan çobanlarla çalışıyor.

AA | 17.04.2018 - 09:22..
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Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Nevşehir'de yerli çoban bulamayan üreticiler, Afganlı çobanlarla çalışıyor. 4 ile 6 bin TL arasında maaş artı sigorta, ayrıca yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen yerli çoban bulamayan üreticiler, kapılarını Afganlara açtı.

O Afganlardan bir tanesi olan, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Nevşehir'e yerleşen Özbek asıllı Afganistan vatandaşı Tahghan, Kapadokya'nın peribacalarıyla kaplı arazilerde koyun otlatarak geçimini sağlarken, turistlerin de ilgisini çekiyor.

Yerli çoban sıkıntısı Afganlara istihdam sağladı

BABA MESLEĞİ

Yaşadığı Baghlan kentinden çıktıktan sonra bir süre Pakistan ve İran’da kalan, 2010 yılında Türkiye'ye gelerek çeşitli illerde baba mesleği çobanlık yapan Özbek asıllı Tahghan, 4 yıl önce Nevşehir'in Göreme beldesine yerleşti.

Tahghan, kendisine emanet edilen koyun sürüsüyle sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin engebeli arazilerindeki otlak alanları gezmeye başlıyor.

Tahghan, yaptığı açıklamada, ülkesinde küçük yaşlardan beri babasına ait koyunlara çobanlık yaptığını, mesleğini severek geçimini sağladığını belirtti.

Yerli çoban sıkıntısı Afganlara istihdam sağladı

"TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Göreme beldesi ve çevresindeki alanlarda sürülerini dolaştırdığında zaman zaman sıcak hava balonlarının alçaldığını ve tura katılan turistlerin fotoğraf çektiğini kaydeden Tahghan, kendisinin de turistlerin de bundan memnun olduğunu dile getirdi.

Tahghan, "Bir bağ evinde kızım ve eşimle yaşıyorum. Bu bölgenin dört bir tarafında koyunları otlatıyorum. Bazen sıcak hava balonları yanımızdan geçiyor. Turistler çok meraklı oluyorlar, bol bol fotoğrafımızı çekiyorlar. Aşk vadisine doğru geldiğimizde daha çok turistle karşılaşıyoruz. Onlara çok farklı ve güzel geliyor bu durum." şeklinde konuştu.

Yerli çoban sıkıntısı Afganlara istihdam sağladı

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