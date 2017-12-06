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Yerli hava savunma sistemi HİSAR testi geçti

Türkiye'nin hava savunmasında önem arz eden milli alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR projeleri, başarıyla test edildi.

AA | 06.12.2017 - 13:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere milli imkanlar kullanılarak geliştirilen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) projelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

HİSAR'LARIN KABİLİYETLERİ

HİSAR-A ve HİSAR-O, sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını sağlıyor.

Söz konusu tehditleri HİSAR-A 15 kilometre, HİSAR-O 25 kilometre menzile kadar etkisiz hale getirebiliyor.

Projeler kapsamında alt sistem entegrasyon test faaliyetleri tamamlanarak sistem seviyesi geliştirme ve test sürecine başlandı.

Yerli hava savunma sistemi HİSAR testi geçti

ASELSAN VE ROKETSAN TEST ETTİ

HİSAR sistemlerinin testleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımlarıyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından Aksaray'da gerçekleştirildi.

İLK KEZ DİK ATIŞ YAPILDI

Bu kapsamda, HİSAR projelerinde sistemlerden ilk kez dik atış yapıldı ve 360 derece koruma özelliği başarıyla test edildi.

HİSAR projeleri kapsamında uçuşlu (hedef uçak) ve atışlı testler gerçekleştirildi.

Yüksek manevra yapan HİSAR füzelerinin kontrol ve güdüm yeteneklerinin beklentileri karşıladığı kampanyada, ilk defa HİSAR sistemlerinin radar, komuta-kontrol ve atış kontrol, elektro-optik ve haberleşme unsurları da yer aldı.

Böylece, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere yönelik önemli ilerlemeler kaydedildi. Hedef uçak, hedef tespit ve takip, komuta ve atış kontrol, füzeye yönelik ara safta güdüm testleri başarıyla yapıldı.

Yerli hava savunma sistemi HİSAR testi geçti

100'ÜN ÜZERİNDE YERLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

HİSAR alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projeleri, ASELSAN'ın sistem çözümlerinden sorumlu ana yükleniciliğinde yürütülüyor.

Bu kapsamda, sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, füze ara safta güdümü için veri bağı, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda yapılıyor.

FÜZE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ROKETSAN'DA

HİSAR sistemlerinin önemli unsurlardan biri olan füze geliştirme faaliyetinin sorumluluğunu ROKETSAN üstleniyor.

HİSAR'lar, başta TÜBİTAK SAGE, METEKSAN Savunma, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte geliştiriliyor.

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