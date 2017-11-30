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Yerli İlaç Takip Sistemi yurt dışına ihraç ediliyor

Dünyada ilk kez ülkemizde hayata geçen ilaç takip sistemi, 2010 yılından bu yana başarılı bir şekilde hizmet veriyor.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 13:42..
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Yerli İlaç Takip Sistemi yurt dışına ihraç ediliyor

Türkiye’de güvenilir ilaç temini ve maddi tasarruf konusunda elde edilen başarılar ilaç takip sistemini uluslararası örnek bir proje haline getirdi. Projenin uluslararası bilinirliğinin artması bu alanda çalışma yapan diğer ülkelere de ilham kaynağı oldu.

Ağırlıklı olarak Türkiye modelinin hayata geçirilmeye çalışıldığı 20’den fazla ülke de bu alanda çalışma yapıyor.

Yerli İlaç Takip Sistemi yurt dışına ihraç ediliyor

SUUDİ ARABİSTAN'A İHRAÇ EDİLDİ

Uzun bir süredir İlaç Takip Sistemi'ni diğer ülkelere ihraç etmek için yapılan çalışmalar nihayet ilk meyvesini verdi. Suudi Arabistan İlaç ve Gıda Kurumu’yla sözleşme imzalanarak çalışmalara başlandı.

TİGA EN BAŞARILI FİRMA SEÇİLDİ

Zorlu bir teknik değerlendirme sürecinden geçen Tiga, dünyanın dört bir yanından ihaleye teklif veren büyük ölçekli rakiplerini arkada bırakarak teknik olarak en başarılı firma seçildi.

Teknopark bünyesinde kurulan Tiga Bilgi Teknolojileri, 2007 yılından bu yana bilişim sektöründe başarılı bir şekilde hizmet veriyor. Özellikle sağlık bilişimine yönelen Tiga’nın kamuda birçok başarılı projede imzası bulunuyor.

İlaç Takip Sistemi yurt dışına ihraç ediliyor- VİDEO

TİGA BAŞKANI: 20'DEN FAZLA ÜLKEDE BU ALANDA ÇALIŞMA VAR

Konuyla ilgili "Vatandaşa güvenilir ilaç temini, bütün devletlerin ortak problemi. İlaç takip sistemi bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor." açıklamasında bulunan TİGA Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ali Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu denli uluslararası başarılara imza atmış olan projeyi diğer ülkelere de ihraç etmeye çalışıyoruz. Şu anda 20'den fazla ülkede bu alanda çalışma var. Suudi Arabistan'la da yaklaşık 3 yıldır sistemin hayata geçirilmesi konusunda beraber çalışıyoruz."

Yerli İlaç Takip Sistemi yurt dışına ihraç ediliyor

PROJE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Suudi Arabistan için de kritik öneme sahip proje, Kraliyet ofisi ve ilgili birkaç bakanlık tarafından yakından takip ediliyor.

1 yıl içinde tamamlanacak olan proje başarılı olduğu takdirde tıbbi cihaz, kozmetik, gıda vb alanlarda da uygulanması planlanıyor.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ NEDİR?

İlaç Takip Sistemi, Türkiye'de kullanıma sunulan ilaçların üretim/ithalat safhasından başlayıp hastaya ulaşana kadar olan bütün süreçlerini takip ve denetim altına alan bir sistem ve dünyada ilk kez ülkemizde hayata geçirildi.

DÜNYA GENELİNDE İLAÇLARIN YÜZDE 10'U SAHTE

Dünya genelinde ilaçların yaklaşık yüzde 10’unun sahte veya kaçak olması çok önemli bir problem teşkil ediyor.

Yılda yaklaşık 1 milyon insanın sahte ilaçtan hayatını kaybetmesi nedeniyle vatandaşa güvenilir ilaç temini bütün devletler için çok önemli bir gündem maddesi.

İlaç Takip Sistemi'yle beraber bu sorun ortadan kaldırılarak vatandaşa yüzde yüz güvenilir ilaç sağlanabiliyor.

Sistem, kaçak ilaçların yasal tedarik zincirine girmesine engel olarak aynı zamanda geri ödemeyle ilgili sahtecilikleri de ortadan kaldırarak Türkiye’de yıllık 1 milyar TL’nin üzerinde doğrudan bir tasarruf sağlıyor.

Yerli İlaç Takip Sistemi yurt dışına ihraç ediliyor

YÜZDE YÜZ YERLİ

Yüzde yüz yerli ve milli olan İlaç Takip Sistemi, bugüne kadar uluslararası birçok başarıya imza attı.

Uluslararası bağımsız denetim kuruluşu PWC’nin hazırlamış olduğu raporda ilaç sektöründeki en iyi uygulama olarak gösterildi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından dünyanın en iyi beş sağlık uygulamasından biri olarak seçildi.

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