taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.450
USD
3,9348
EURO
4,8574
ALTIN
166,53
PETR
66,5600

'Yerli Jason' şöhretin kapısını araladı

Ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzetilen ve 'Yerli Jason' olarak tanınan otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, 6 Nisan'da vizyona girecek bir filmde rol aldı.

AA | 20.03.2018 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Antalya'da, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzerliğiyle dikkati çeken otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, yakında vizyona girecek bir filmde rol alarak oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için ilk adımını attı.

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde yaşayan ve Taşıyıcı serisi filmleriyle bilinen ünlü oyuncu Statham'a benzerliği nedeniyle Yerli Jason olarak tanınan 38 yaşındaki Yıldırım, oyunculuk yolundaki mücadelesinin ilk meyvesini aldı.

'Yerli Jason' şöhretin kapısını araladı

"HER ŞEY TESADÜFLE OLDU"

Seyirciyle 6 Nisan'da buluşacak Karımı Gördünüz mü? isimli filmde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yıldırım,  yaptığı açıklamada, rolü küçük olsa da bir film setinde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Filmin kadrosuna, bir tesadüf eseri dahil olduğunu belirten Yıldırım, "Filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, filmin yönetmeniyle anlaşma yapmak üzere Adrasan'daki bir restoranda buluşmuşlardı. Açıkalın ile restoranda tesadüfen karşılaştık. Beni daha önce bilmiyormuş. Jason Statham'a benzerliği o da fark etti ve filminde oynamamı teklif etti." dedi.

'Yerli Jason' şöhretin kapısını araladı

Filmde Açıkalın'ın yanındaki bir adamını canlandırdığını kaydeden Yıldırım, çekimlerin oldukça neşeli geçtiğini ifade etti.

"BENİ GERÇEK JASON STATHAM SANIYORLAR"

Sahnelerin çoğunun bir otelde geçtiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Oteldeki özellikle yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüm. Gerçek Jason Statham olduğumu sananlar oldu. Birçok turist benimle fotoğraf çektirdi. Oyuncu olma hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı attım. İlk defa kendimi beyaz perdede göreceğim. Heyecanlı ve mutluyum, güzel bir duygu."

'Yerli Jason' şöhretin kapısını araladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Son dizisinin kıskandıran başarısı
İspanya’da Antena Medya’ya satılan 'Fatmagül'den sonra, 2012 yılının en kafa karıştıran yapımı olan ve Berkun Oya’nın da senaryosunu üstlendiği gerilim ağırlıklı 'Son' dizisi de İspanya'ya satıldı.
İzleyicisiyle buluşmayı bekleyen filmler
Vizyona giren yeni filmler sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor.
İzleyicisiyle buluşmayı bekleyen filmler
Vizyona giren yeni filmler sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor.
İspanyol sanatçıdan seramik sergisi
Türkiye'de başarılı çalışmalara imza atan Alfonso Ruiz Felipe’nin ‘Mareas-Gelgit’ isimli seramik sergisi 14 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

127
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

39
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

39
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

59
Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim

26
Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

90
BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM