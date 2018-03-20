'Yerli Jason' şöhretin kapısını araladı

Antalya'da, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzerliğiyle dikkati çeken otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, yakında vizyona girecek bir filmde rol alarak oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için ilk adımını attı.

Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde yaşayan ve Taşıyıcı serisi filmleriyle bilinen ünlü oyuncu Statham'a benzerliği nedeniyle Yerli Jason olarak tanınan 38 yaşındaki Yıldırım, oyunculuk yolundaki mücadelesinin ilk meyvesini aldı.

"HER ŞEY TESADÜFLE OLDU"

Seyirciyle 6 Nisan'da buluşacak Karımı Gördünüz mü? isimli filmde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yıldırım, yaptığı açıklamada, rolü küçük olsa da bir film setinde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Filmin kadrosuna, bir tesadüf eseri dahil olduğunu belirten Yıldırım, "Filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, filmin yönetmeniyle anlaşma yapmak üzere Adrasan'daki bir restoranda buluşmuşlardı. Açıkalın ile restoranda tesadüfen karşılaştık. Beni daha önce bilmiyormuş. Jason Statham'a benzerliği o da fark etti ve filminde oynamamı teklif etti." dedi.

Filmde Açıkalın'ın yanındaki bir adamını canlandırdığını kaydeden Yıldırım, çekimlerin oldukça neşeli geçtiğini ifade etti.

"BENİ GERÇEK JASON STATHAM SANIYORLAR"

Sahnelerin çoğunun bir otelde geçtiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Oteldeki özellikle yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüm. Gerçek Jason Statham olduğumu sananlar oldu. Birçok turist benimle fotoğraf çektirdi. Oyuncu olma hayalimi gerçekleştirmek için ilk adımımı attım. İlk defa kendimi beyaz perdede göreceğim. Heyecanlı ve mutluyum, güzel bir duygu."