Yerli kredi derecelendirme kuruluşu bu yıl kurulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları: Çin Örneği Semineri"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BU YIL KURULACAK

Milli kredi derecelendirme kuruluşu için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akben, "Şu anda bunu bankalar kuracak gibi görünüyor. Özel bir şirket de bunu kurabilir ama şu anki yapıda biraz zor görünüyor bu... Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) öncülüğünde nasıl ki Kredi Kayıt Bürosu’nda (KKB) bankalar ortak ya... Buna benzer bir yapı da… Belli bankaların belli bir pay almasıyla… Düşündüğümüz, kimsenin yüzde 10’dan fazla pay almaması…" şeklinde konuştu.