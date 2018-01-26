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Yerli mühimmatta MKEK damgası

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli mühimmatların büyük kısmı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) imzası taşıyor.

AA | 26.01.2018 - 14:07..
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Kurumsal yapısının kaynağı uzun yıllar öncesine dayanan MKEK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik güçlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılıyor. MKEK markasıyla halen bini aşkın çeşit savunma sanayisi ürünü üretiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'deki terörist yapılanmalara karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Harekatta yüzde 70-75 milli ve yerli mühimmat kullanıldı." ifadesindeki kullanım oranının büyük bir kısmını MKEK üretimi mühimmatlar oluşturuyor.

HER TÜRLÜ ARAZİ VE HAVA KOŞULUNDA "FIRTINA" GÖREVDE

MKEK'nin son dönemde dikkati çeken ürünlerinin başında Fırtına Obüsü Silah Sistemleri ve mühimmatı geliyor.

Yerli mühimmatta MKEK damgası

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK tarafından yoğun olarak kullanılan Fırtına Obüs Silah Sistemleri ve 155 milimetrelik mühimmat, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda da güvenlik güçlerine önemli katkı verdi.

155 milimetre 52 Kalibre Fırtına Silah Sistemi, başlangıçta Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Güney Kore'den satın alınan silah sistemleri üzerinde MKEK tarafından yapılan yerlileştirme çalışmaları sonucu milli olarak üretildi.

Fırtına obüsleri 65 kilometre hıza, yüzde 60 meyile tırmanma özelliğine sahip bulunuyor.

Yerli mühimmatta MKEK damgası

47 ton ağırlığında, 5 mürettebat kapasiteli, otomatik mermi doldurma, gece görüş ve NBC koruma sistemleriyle donatılan "Fırtına", seri olarak dakikada 2 mermi, ani (darbeli) 15 saniyede 3 mermi atış yapabiliyor.

Fırtınada, yivli-setli 52 kalibre silah sisteminde hidrolik otofretajlı namlu kullanılıyor. Engebeli arazi dahil her türlü arazi ve hava koşulunda rahatça harekat icra edebilen "Fırtına", hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır hale geliyor ve ilk 15 saniye içinde ani atış olmak üzere, atış görevini bir dakika içinde tamamlayabiliyor.

DAHA ETKİLİ "FIRTINA" YOLDA

MKEK'de, Fırtına Obüsü Silah Sistemleri ve 155 mm mühimmatla ilgili olarak menzil uzatma ve mühimmatın güdümlü olması üzerinde ayrı bir Ar-Ge çalışması yürütülüyor.

Yerli mühimmatta MKEK damgası

Kurum, gerek mevcut üretimleri gerekse geleceğe yönelik olarak planladığı milli, yerli ve özgün ürünlerle Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine daha fazla katkı vermeyi hedefliyor.

Yerli mühimmatta MKEK damgası

Yerli mühimmatta MKEK damgası

Yerli mühimmatta MKEK damgası

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