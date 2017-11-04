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5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding yerli otomobil yapımı için kolları sıvadı.

04.11.2017 - 09:26
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5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu'nda yer alan 5 babayiğit şirketin, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olarak açıklamıştı.

2021 YILINDA TİCARİ PAZARLAMASI YAPILACAK

İmzaları atılan yerli otomobilin en geç 2019 yılında prototipi tamamlanacak, 2021 yılında da ticari pazarlaması başlayacak.

5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

5 BABAYİĞİT ŞİRKET PROJEDE YER ALACAK

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci yerli otomobili yapmak için kolları sıvayan 5 babayiğidin, otomobilin hangi aşamasında hangi görevi alacağını yazdı.

Buna göre, görev dağılımı şu şekilde olacak;

KİM HANGİ GÖREVİ ÜSTLENECEK

Karsan, 'tasarım ve üst yapı', Vestel 'elektronik aksam ve pil teknolojisi', Turkcell 'elektronik beyin üniteleri ve yazılım' Anadolu Grubu 'pazarlama-satış', BMC 'otomobilin üretimi' konularında görev üstlenecek.

Yerli otomobil için imzalar atıldı VİDEO

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