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Yerli otomobil üretecek Babayiğit'e ABD'li ortak

Yerli otomobil projesinde yer alacak firmalardan biri olan Karsan, ABD'li üretici Morgan Olson ile anlaştı.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 15:31..
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Bursa’da yer alan iki fabrikasında modern toplu taşıma üretimine devam eden Karsan, Kuzey Amerika faaliyetlerini birlikte yürütmek amacıyla ABD'nin ticari taşımacılık alanında sektör lideri olan Morgan Olson ile bir mutabakat imzalamıştı.

Yerli otomobil üretecek Babayiğit'e ABD'li ortak

ÜRETİM, MONTAJ VE SATIŞ FAALİYETLERİ ABD'DE

Bu stratejik ortaklığı bir adım daha ileri taşımak isteyen Karsan ve Morgan Olson yetkilileri, Tennessee’de bulunan tesislerde bir araya gelerek ABD’de ortak üretim gerçekleştirmek üzere el sıkıştı. Morgan Olson, Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı araçların montaj, üretim, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ABD’deki tesislerinde gerçekleştirecek.

Yerli otomobil üretecek Babayiğit'e ABD'li ortak

'BENZERİ OLMAYAN BİR ORTAKLIK'

Morgan Olson şirketinin sahipleri J.B. Poindexter & Co. Yönetim Kurulu Başkanı John Poindexter, imzalanan ortak üretim anlaşması kapsamında, “Karsan'ın Türkiye'deki tesislerinden ve taşımacılık alanındaki becerilerinden gerçekten de etkilenmiştik. Ekibimiz, Karsan'ın yönetim ekibiyle görüşme fırsatına sahip oldu ve ilgili şirketimizin uzmanlığının bu işe katılmasıyla sektörümüzde benzeri olmayan bir ortaklığın meydana geleceği bizim için aşikâr oldu” açıklamalarında bulundu.

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