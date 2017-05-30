taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.726
USD
3,5807
EURO
3,9870
ALTIN
145,92
PETR
52,0700

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde yüzde 51 özel sektör, yüzde 49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde duruluyor. 1 hafta sonra yol haritası belirlenecek.

30.05.2017 - 09:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil üretimi konusundaki çağrısının ardından yol haritasını belirlemek için harekete geçerken, yerli otomobilde yüzde 51 özel sektör yüzde 49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde durulduğu öğrenildi.

BAKAN, ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEDİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile görüşen TOBB heyeti yol haritası belirlemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istedi.

ÇOK ORTAKLI PROJE

Sabah'ın haberine göre; projenin özel sektör kısmını birden fazla ortağın oluşturmasına sıcak bakılıyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Yerli otomobilin pazarda rekabet edebilmesi açısından devlet desteği olmakla birlikte özel sektörün projeye öncülük etmesi isteniyor.

TOBB'un 6 Haziran'daki yönetim toplantısında yol haritası netleşecek.

İlginizi Çekebilir
DEİK Türk yatırımcıları Hindistan'a yönlendiriyor
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk yatırımcılara Hindistan'da imalat sanayisi ve yatırım projelerinde aktif rol üstlenilmesini önerdi
Coca-Cola’da üst düzey atama
Coca-Cola’nın Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Galya Frayman Molinas, Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı
Kastamonu Üniversitesi güneş otomobili yaptı VİDEO
2 liralık elektrikle 200 kilometre yol kateden araç, saatte en fazla 60 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Bakan Ağbal'dan yeniden yapılandırmayla ilgili açıklama
Maliye Bakanı Ağbal " Vergi dairelerine başvuran 8,5 milyon vatandaşımızdan 6 milyonu kanundan yararlandı" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

32
Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

48
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

73
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

34
Manken Elif Aksu İngiliz polisini peşine taktı

Manken Elif Aksu İngiliz polisini peşine taktı

33
İsrail'den nükleer füze denemesi

İsrail'den nükleer füze denemesi

91
FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM