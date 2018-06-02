Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında 2021 yılında üretilmesi planlanan yerli otomobille ilgili detayları açıkladı. Buna göre, yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş olacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşunun tamamlandığı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş'ın getirildiği de bildirildi.

ALMANYA'DA EN İYİ 100 YÖNETİCİDEN BİRİ OLARAK SEÇİLMİŞTİ

2011 yılında Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Mehmet Gürcan Karakaş'ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti.

BOSCH'UN KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISIYDI

Karakaş, Bosch firmasında ve Bosch’un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahipti. Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştı.

ASELSAN'DA MÜHENDİSLİK YAPTI

1965 doğumlu Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN’da mühendis olarak iş hayatına başlamıştı. 1990 yılından bu yana ise Bosch Grubu’nda çalışma hayatını sürdürüyordu.

ERDOĞAN: KARAKAŞ'LA YOLA ÇIKIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakaş ile ilgili dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şimdi yerli otomobilin başına Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıkıyoruz."

Erdoğan yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı VİDEO

İMZALAR 31 MAYIS'TA ATILDI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2 Kasım 2017'de imzalanan protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in güçlerini birleştirerek oluşturduğu Ortak Girişim Grubu'nun çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi.

Yerli bir marka yaratma hedefiyle çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs'ta atıldı.

Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ" olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı da yüzde 5 olarak belirlendi.

ŞİRKETİN BAŞINA KARAKAŞ GETİRİLDİ

Şirketin başına, dünyada küresel otomotiv alanında başarılarından söz ettiren Türk yöneticilerden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

TASARIM VE MÜHENDİSLİK İÇİN TEMEL ADIMLAR ATILIYOR

Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Tasarım sürecinde önemli yerli ve uluslararası isimlerin desteği alındı. Tasarımın, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor.

Türkiye'nin Otomobili, geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilerek, aracın teknik özellikleri çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak.

Yeni nesil araçların temelini oluşturacak olan platformun çalışmalarına başlandı ve platform özellikleri çağın önemli teknolojileri olan elektrikli, bağlantılı ve otonom sürüş özellikleri göz önünde bulundurularak belirlendi.

Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek.