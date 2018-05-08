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Yerli oyun üretimi Türkiye'ye 700 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'de yapılarak dünyaya sunulan oyunların ihracata katkısı geçen yıl 700 milyon doları buldu. Bu yıl daha yüksek rakamlar hedefleniyor.

AA | 08.05.2018 - 13:08..
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  2. Ekonomi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyanın dört bir yanında ilgi gören oyunlara imza atan Türk oyun geliştiricilerin, ihracatta yakaladıkları başarıyı artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

OYUN İHRACATI GEÇEN SENE YÜZDE 40 ARTTI

Oyun geliştirme sektörünün, ortaya koyduğu projelerle bir yandan oyunseverlerin beğenisini kazanırken diğer taraftan dış ticarette fark yarattığını vurgulayan Zeybekci, "Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) verilerine göre, sektör, 2016’da bir önceki yılki ihracatını yüzde 25 artırarak 500 milyon dolar rakamına ulaştı. Bu, sektörün ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. Türk oyun geliştiricilerin oyunlarına artan ilgi, mevcut oyunlara yenilerinin eklenmesiyle geçen yıl yeni ihracat rekoruna imza atıldı. Sektörün ihracatı 2017’de bu kez yüzde 40 artarak 700 milyon dolara ulaştı." diye konuştu.

Yerli oyun üretimi Türkiye'ye 700 milyon dolar kazandırdı

"BU YILIN HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR"

Sektörün ihracatta her yıl yeni rekorlara imza attığına dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti. "Türk oyun geliştiricileri 2023 yılına yönelik 2,5 ile 10 milyar dolar arası ihracat hedefini de koruyor. Türkiye’den çıkan oyunlar yakaladıkları ihracat başarısının yanında geçen yıl birçok prestijli uluslararası yarışmadan ödülle döndü. Art arda ihracat rekorları kıran sektör, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Bizler de Ekonomi Bakanlığı olarak oyun yazılım sektörüne yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz."

Yerli oyun üretimi Türkiye'ye 700 milyon dolar kazandırdı

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