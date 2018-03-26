Yerli sürücüsüz araç geliyor

Sürücüsüz otomobiller hakkında mühendislik çalışmaları AVL'nin Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç, sürüsücüz otomobil çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Genç yaptığı açıklamada, "Otonom araç teknolojileri üzerinde çalışan bir ekibimiz var. Bilgisayar ortamında çalışmalar ile belli araçlar üzerinde modelleme ve yazılım geliştirmeleri yapıyoruz. Geliştirdiğimiz ilk yerli ileri hibrit elektrikli sistemin saha testlerini 2019 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Otonom sürüş özellikleri olan prototip aracı ise üç yıl içinde tamamlamayı ve testlerini 2021 yılında yapmayı planlıyoruz." dedi.

4-5 YIL İÇİNDE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR YAYGINLAŞACAK

Dr. Umut Genç, "Sürücüsüz araçlar, önümüzdeki 5-10 yıl içinde belli özel seçilmiş şehir bölgelerinde yaygınlaşacak." diyen Genç, "Örneğin, New York şehri Manhattan bölgesi dahilinde taksi hizmeti verebilecek sürücüsüz araçları 5-10 yıl içinde görebiliriz. İlk örneklerini zaten bugünlerde görebiliyoruz. Bugün var olan teknolojik çözümlerde, yüksek çözünürlüklü haritaların ve konumlandırma teknolojilerinin bu seviyedeki araçların yaygınlaşması için kritik olduğu görülüyor. Belli bir bölge veya yol sınırlaması olmadan, herhangi bir yere sürücüsüz gidebilecek araçlar ise şimdilik daha uzun vadede görülüyor." diye konuştu.