taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9768
EURO
4,9225
ALTIN
172,39
PETR
69,6700

Yerli sürücüsüz araç geliyor

Türk mühendisler, otonom araç çalışmalarını hızlandırdı. İlk prototip 2021'de test edilecek.

AA | 26.03.2018 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Sürücüsüz otomobiller hakkında mühendislik çalışmaları AVL'nin Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç, sürüsücüz otomobil çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Genç yaptığı açıklamada, "Otonom araç teknolojileri üzerinde çalışan bir ekibimiz var. Bilgisayar ortamında çalışmalar ile belli araçlar üzerinde modelleme ve yazılım geliştirmeleri yapıyoruz. Geliştirdiğimiz ilk yerli ileri hibrit elektrikli sistemin saha testlerini 2019 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Otonom sürüş özellikleri olan prototip aracı ise üç yıl içinde tamamlamayı ve testlerini 2021 yılında yapmayı planlıyoruz." dedi.

Yerli sürücüsüz araç geliyor

4-5 YIL İÇİNDE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR YAYGINLAŞACAK

Dr. Umut Genç, "Sürücüsüz araçlar, önümüzdeki 5-10 yıl içinde belli özel seçilmiş şehir bölgelerinde yaygınlaşacak." diyen Genç, "Örneğin, New York şehri Manhattan bölgesi dahilinde taksi hizmeti verebilecek sürücüsüz araçları 5-10 yıl içinde görebiliriz. İlk örneklerini zaten bugünlerde görebiliyoruz. Bugün var olan teknolojik çözümlerde, yüksek çözünürlüklü haritaların ve konumlandırma teknolojilerinin bu seviyedeki araçların yaygınlaşması için kritik olduğu görülüyor. Belli bir bölge veya yol sınırlaması olmadan, herhangi bir yere sürücüsüz gidebilecek araçlar ise şimdilik daha uzun vadede görülüyor." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yeni Volkswagen Touareg'in tüm detayları belli oldu
Wolfsburglu otomotiv devi Volkswagen, SUV ailesinin en büyük üyesi olan Touareg'in yeni modelini tanıttı.
Honda'dan yeni tasarımıyla 'Şehirli Motosiklet'
Honda, yüksek satış rakamları hedeflediği yeni motosiklet modelini tanıttı.
Opel Grandland X Ultimate'in fiyatı belli oldu
Opel'in SUV modeli Grandland X'e ait Ultimate paketi satışa sunuldu.
Avrupa, Türkiye üretimi otomobillere biniyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin otomotiv ihracatında rekor kırdığını belirterek, Avrupa'da ithal edilen her 5 otomobilden 1'inin Türkiye'de üretildiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

91
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

49
Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

Arda Turan: Senin kafanı, gözünü kırarım

60
Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

8
UBER şoförü serbest bırakıldı

UBER şoförü serbest bırakıldı

113
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM