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Yerli turiste erken rezervasyon çağrısı

Turizm sektörü temsilcileri, tatiller ve hafta sonlarını değerlendiren yerli turistin ağustos ve eylül aylarındaki yoğun talep dolayısıyla erken rezervasyonda ellerini çabuk tutması çağrısında bulundu

AA | 07.05.2018 - 11:10..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, seçim nedeniyle Avrupa ve Rusya'dan iptallerin olmadığını, daha çok yerli turistin bu durumdan etkilendiğini kaydetti.

YER BULMAKTA ZORLANACAKLAR

Ayık, yerli turistin iptalde bulunmasının normal olduğunu belirterek, "Yerli tatilci, seçim sürecine denk gelen tarihlerde bütün planlarını değiştirdi. Bu da çok doğal. Bu sene iç pazardaki misafirlerimizin, tatilcilerimizin ellerini çabuk tutmaları lazım. Özellikle bayram dönemlerine gelen kısımda çabuk davranmalılar. Yurt dışı hareketinde oldukça iyi bir talep var. Tatil rezervasyonu için son dakika beklendiği takdirde insanların yer bulmakta zorlanacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yerli turiste erken rezervasyon çağrısı

Ayık, iç pazarda son yıllarda oldukça iyi hareket görüldüğünü, bu hareketin devamlılığını istediklerini, iç pazarda seyahat eden misafir sayısını kısa süre içerisinde 10 milyona çıkarmak istediklerini söyledi.

TATİLCİLER ELLERİNİ ŞİMDİDEN ÇABUK TUTSUN

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da turizm sektörünün bu yıl iyi gittiğini ve sezonun umut verici olduğunu ifade ederek, "Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yerli turistimiz tatilden fazlasıyla istifade edecektir." dedi.

Yerli turiste erken rezervasyon çağrısı

İki bayramda da otellerdeki doluluk oranlarında önemli yükselişler görülebileceğini kaydeden Bayındır, bu dönemde Ege ve Akdeniz sahillerinin çokça tercih edileceğini belirtti.

Bayındır, ağustos ve eylül aylarının tatil için iyi bir zaman dilimi olduğuna işaret ederek, "Tatilciler gidip tatillerini yapsınlar, sağa sola kulak asmasınlar. Ağustos ve eylül aylarında yoğun talep görüldüğü için o aylara yığılmalar olabilir ve yer kalmayabilir. Bu nedenle tatilciler ellerini şimdiden çabuk tutsun." diye konuştu.

Yerli turiste erken rezervasyon çağrısı

VATANDAŞLAR HAFTA SONLARINI BİLE DEĞERLENDİRİYOR

Küçük Oteller Derneği'nin eski başkanı ve Alaçatı Turizm Derneği kurucularından Mehmet Çelik ise bu yılın resmi tatillerinin turizme iyi geldiğini ifade ederek, "23 Nisan, 1 Mayıs'ı iyi geçirdik. Özellikle Ege Bölgesi'nde otel doluluk oranları çok güzeldi. Hafta sonlarımız da iyi geçiyor. Seçimin yaklaşmasıyla vatandaşlar hafta sonlarını bile değerlendiriyor. Ancak ramazan ayının başlamasıyla rezervasyonlarda düşüş görülüyor." dedi.

Yerli turiste erken rezervasyon çağrısı

Çelik, Ramazan Bayramı'nın da çok iyi bir zamana denk geldiğini, bu bayramdaki izin günlerinin özellikle Türkiye'nin kıyı bölgesindeki yerler için olumlu olacağını kaydetti.

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