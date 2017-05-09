taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.039
USD
3,5948
EURO
3,9187
ALTIN
141,07
PETR
48,8200

Yerli üretim otomobilleri daha çok tercih ediyoruz

En çok satan otomobiller sıralamasında ilk beşte Türkiye’de üretilen dört otomobil bulunuyor.

09.05.2017 - 16:54
  1. Haberler
  2. Otomobil

Yılın ilk dört ayında 120 bin adeti ithal, 53 bin adeti yerli olmak üzere toplam 173 bin 961 adet binek otomobil satıldı. Otomobilde ithalatın payı yüzde 69.5 seviyesinde gerçekleşti. Yerli otomobillerin payı yüzde 30.5 gibi düşük olmasına rağmen, en çok satan otomobiller arasında yerliler modeller öne çıktı.

Yerli üretim otomobilleri daha çok tercih ediyoruz

Ocak-nisan döneminde en çok satan otomobiller sıralamasında ilk beşte Türkiye'de üretilen dört otomobil bulunuyor.

İLK SIRADA MEGANE VAR

En çok satan otomobiller listesinde ilk sırada 9 bin 633 adetle Renault Megane var. İkinci sırada 8 bin 270 adetle Fiat Egea, üçüncü sırada 7 bin 876 adetle Renault Clio, dördüncü sırada ise 6 bin 495 adetle Honda Civic bulunuyor.
Türk tüketicilerin en çok tercih ettiği bu dört otomobilin ortak noktası Türkiye'de üretilmeleri. En çok satan beş otomobil arasına sadece bir ithal model girdi. Volkswagen Passat 5 bin 588 adetle Türkiye'de en çok satan beşinci otomobil oldu.

Yerli üretim otomobilleri daha çok tercih ediyoruz

Türkiye'de üretilen Hyunda i20 listede altıncı sırada, Toyota Corolla ise 15'inci sırada yer aldı.

YERLİLİK ORANI % 94.8

Türkiye'de üretim yapan markaların yerlilik oranlarına bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. İlk dört ayda Fiat toplam 12 bin 890 adet yerli otomobil satışı gerçekleştirdi. Markanın sattığı ithal otomobil sayısı ise sadece 707 adet. Böylece fiatın binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 94.8 gibi yüksek seviyede gerçekleşti.

Honda, ilk dört ayda 6 bin 495 adeti yerli olmak üzere 8 bin 216 adet otomobil sattı. Markanın yerlilik oranı yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.

Yerli üretim otomobilleri daha çok tercih ediyoruz

Renault ilk dört ayda 27 bin 324 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Markanın yerlilik oranı yüzde 69.5 oldu.

Hyundai toplam 13 bin 652 adet otomobil sattı. Markanın yerlilik oranı yüzde 46.
Toyota ilk dört ayda 6 bin 429 adet olmak üzere 8 bin 147 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Toyota'nın yerlilik oranı yüzde 76.7 oldu.
.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

60
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

74
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

343
Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

Alman tankının Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıyorlar

136
Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

Abdullah Gül: Babamızın hayat tarzı, bize vasiyettir

60
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

141
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM