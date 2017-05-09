Yerli üretim otomobilleri daha çok tercih ediyoruz

Yılın ilk dört ayında 120 bin adeti ithal, 53 bin adeti yerli olmak üzere toplam 173 bin 961 adet binek otomobil satıldı. Otomobilde ithalatın payı yüzde 69.5 seviyesinde gerçekleşti. Yerli otomobillerin payı yüzde 30.5 gibi düşük olmasına rağmen, en çok satan otomobiller arasında yerliler modeller öne çıktı.

Ocak-nisan döneminde en çok satan otomobiller sıralamasında ilk beşte Türkiye'de üretilen dört otomobil bulunuyor.

İLK SIRADA MEGANE VAR

En çok satan otomobiller listesinde ilk sırada 9 bin 633 adetle Renault Megane var. İkinci sırada 8 bin 270 adetle Fiat Egea, üçüncü sırada 7 bin 876 adetle Renault Clio, dördüncü sırada ise 6 bin 495 adetle Honda Civic bulunuyor.

Türk tüketicilerin en çok tercih ettiği bu dört otomobilin ortak noktası Türkiye'de üretilmeleri. En çok satan beş otomobil arasına sadece bir ithal model girdi. Volkswagen Passat 5 bin 588 adetle Türkiye'de en çok satan beşinci otomobil oldu.

Türkiye'de üretilen Hyunda i20 listede altıncı sırada, Toyota Corolla ise 15'inci sırada yer aldı.

YERLİLİK ORANI % 94.8

Türkiye'de üretim yapan markaların yerlilik oranlarına bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. İlk dört ayda Fiat toplam 12 bin 890 adet yerli otomobil satışı gerçekleştirdi. Markanın sattığı ithal otomobil sayısı ise sadece 707 adet. Böylece fiatın binek otomobilde yerlilik oranı yüzde 94.8 gibi yüksek seviyede gerçekleşti.

Honda, ilk dört ayda 6 bin 495 adeti yerli olmak üzere 8 bin 216 adet otomobil sattı. Markanın yerlilik oranı yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.

Renault ilk dört ayda 27 bin 324 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Markanın yerlilik oranı yüzde 69.5 oldu.

Hyundai toplam 13 bin 652 adet otomobil sattı. Markanın yerlilik oranı yüzde 46.

Toyota ilk dört ayda 6 bin 429 adet olmak üzere 8 bin 147 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Toyota'nın yerlilik oranı yüzde 76.7 oldu.

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