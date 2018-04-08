Yerli ve milli 120 mm HE-T tank topu mühimmatı geliyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında değişen hedef konseptine karşı gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmasıyla bir yıl gibi kısa bir sürede 120 mm HE-T tank topu mühimmatını geliştirdi.

YERLİ VE MİLLİ

Bu yıl içinde 3 bin yeni mühimmatın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Şimdiye kadar alışıla gelmiş harekat konseptinde zırhlı hedeflere yönelik zırh delici mühimmat üreten MKE, bu Ar-Ge çalışmasıyla birlikte milli ve yerli olarak 120 mm HE-T mühimmatı üretebilme kapasitesine ulaşmış oldu.

ATIŞ TESTLERİ BAŞARILI

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120 mm HE-T tank topu mühimmatının atışlı testlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Canikli, mühimmatın sertifikasyon ve atış cetvel çıkarılması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "120 mm HE-T tank topu mühimmatı için 2018 yılı ikinci yarısında seri üretime başlanacak ve bu yıl içinde TSK’ya 3 bin adet teslimat yapılacaktır. İlk defa yapılacak bu üretimle ordumuzun harekat sırasında ihtiyaç duyduğu ancak yurt dışından ithalatında zorluk olan 120 mm HE-T tank topu mühimmatı yerli olarak sağlanabilecektir." ifadelerine yer verdi.