TRT 1 EKRANLARINA YENİ BİR TÜRK KAHRAMAN GELİYOR

TRT 1’de tüm çocukların ve onlarla birlikte ailelerin de severek izleyeceği, sıra dışı ve macera dolu bir hikaye ekrana geliyor: Tozkoparan!

Bu akşam 18.00'de ilk bölümünü izleyeceğimiz dizinin sürprizleri arasında, gelmiş geçmiş en uzun menzilli oku atarak Osmanlı kayıtlarına giren Tozkoparan İskender de olacak.

Dizinin başrol oyuncuları arasında, ünlü şarkıcı Burak Kut da yer alıyor.

TOZKOPARAN 2. Fragman ViDEO

HEYECAN DOLU OKÇULUK MÜSABAKALARINA HAZIR OLUN!

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamayan Mete, taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

Yapımcılığını Veya i.m.p. yapım Elif Hamamcı’nın, yönetmenliğini Şevki Es’in üstlendiği Tozkoparan, gelişim çağındaki çocukların ve gençlerin, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yerli ve milli bir kahraman geliyor: Tozkoparan ViDEO

TRT 1 ANA HABER TOZKOPARAN SETİNE KONUK OLDU

TRT 1 Ana Haber, ilk bölüm öncesi Tozkoparan setinin dış çekimlerine konuk olarak gitti.

Beykoz'da bir ormanda çekimleri devam eden dizinin başrol oyuncusu Burak Kut, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel proje. Özel olmasının yanı sıra hem hikayesiyle hem de içindeki macerasıyla benzersiz bir yapım.Kendi çocuğumun da izleyebileceği bir yapım arıyordu gözlerim, o yapının içinde olmaktan aldığım mutluluğu gözlerimden okuyorsunuz." ifadelerinde bulundu.

TOZKOPARAN İSKENDER'İN HİKÂYESİ

Türk ordusuna en usta, en ünlü okçuları yetiştiren İstanbul Kemankeşler Ocağı'nda bir gün bir yarışma düzenlenmişti. Sabahın erken saatlerinde Ok Meydanı’na gelen seyirciler, heyecanla yarışmanın başlamasını bekliyorlardı. Servi boylu, dev cüsseli, demir pazulu, çelik pençeli yiğitler ellerinde yaylarıyla meydanın ortasında sıralandılar. Yalnız içlerinde bir tanesi vardı; yaşça da boyca da çok ufak. Babası, ağası yaşındaki usta kemankeşlerle yarışacak olan bu küçük okçu, ocağın en genç eri İskender’di.

Küçük okçu, üç ayrı uzaklıkta yerleştirilen nişangahların en uzakta olanını seçmişti…İskender kuvvetli avuçlarıyla yayını kavradı, kirişi bağladı, oku tozluğa oturttu ve nişangâhı hizaladı. Küçük okçu, yayı öyle büyük bir güçle germişti ki, yayın tozu kopuverdi fakat ok uçtu ve en uzaktaki hedefe saplandı. Tam 846 metrelik mesafeye; yıllar sonra bile kimsenin geçemeyeceği mesafeye...

OSMANLI OKÇUSUNUN OK ATMA REKORU HALA KIRILAMADI

Tozkoparan’ın bundan başka 10 ayrı rekorun daha sahip ve bu rekorların hiçbiri bu güne kadar kırılamadı. Öyle ki 846 metrelik mesafe, okçuluk alanında hala yanına bile yaklaşılamayan bir dünya rekoru. Günümüzde en iyi okçular bile en fazla 500 metreye kadar ok atabiliyorlar.