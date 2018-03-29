taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.845
USD
3,9447
EURO
4,8606
ALTIN
167,90
PETR
69,2500

Yerli ve milli sanayi toplantısında 29 proje konuşuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 29 proje değerlendirildi.

AA | 29.03.2018 - 22:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, projelerin toplam değerinin 4,8 milyar dolar olduğu bildirildi.

"YERLİ VE MİLLİ PROJELER GÖZDEN GEÇİRİLDİ"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdüren ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yerli ve milli sanayi toplantısında 29 proje konuşuldu

4.8 MİLYAR DOLARLIK 29 PROJE VAR

Yatırım ve iyileştirme faaliyetlerinin gözden geçirildiği de belirtilirken, "Toplam 4,8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 göçmen yakalandı
Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan 9 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Marmaris'te otelde yangın
Marmaris'te bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü
Hazro'da güvenlik güçlerine saldırdıktan sonra kaçan 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Beyoğlu'nda mahkum hastaneden kaçtı
Hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak bölgeden uzaklaştı. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

Amerika'da Prens Selman'ın kahve keyfi

175
Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

Yerel seçimlerde İstanbul için hazırlanan CHP geride

147
Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

Afrin'de YPG'nin beton fabrikası bulundu

35
Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

Milli gururumuz Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes'e blok

121
Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yeni üsler oluşturuldu

47
İstanbul Yeni Havalimanı rakiplerini endişelendiriyor

İstanbul Yeni Havalimanı rakiplerini endişelendiriyor

146
Alman medyası Türk ekonomisinin büyümesine hayran kaldı

Alman medyası Türk ekonomisinin büyümesine hayran kaldı

157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM