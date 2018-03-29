Yerli ve milli sanayi toplantısında 29 proje konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, projelerin toplam değerinin 4,8 milyar dolar olduğu bildirildi.

"YERLİ VE MİLLİ PROJELER GÖZDEN GEÇİRİLDİ"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır dışında harekatlarını başarıyla sürdüren ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

4.8 MİLYAR DOLARLIK 29 PROJE VAR

Yatırım ve iyileştirme faaliyetlerinin gözden geçirildiği de belirtilirken, "Toplam 4,8 milyar USD (yaklaşık 19 milyar TL) bedeli olan 29 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayiini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir." denildi.