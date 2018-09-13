Yerli ve Milli T-625 helikopter Alman basınında

Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında önemli adımlar atıyor. İnsansız hava araçları, özgün taaruz helikopterleri ve silah/mühimmatlarını tamamen milli imkanlarla üreten Türkiye, geçtiğimiz günlerde yine milli bir başarının altına imzasını atmıştı.

Yük taşımak için üretilen T-625 tipi helikopterin havalanışı ve başarılı test sonuçları, Almanya'yı şaşkına çevirdi.

"TÜRKİYE BATI'YA BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİ"

Alman Die Welt gazetesinde inceleme altına alınan T-625'ten övgüyle bahsedilirken, Türkiye'nin havacılık alanında adeta Batı'dan bağımsızlığını ilan ettiğini duyurdu.

Gazetede yer alan yazıda "Ankara’daki bir pistten ilk Türk yapımı T625 tipi helikopter havalandı. Bu, Batılı helikopter yapımına dair teknik bilgilerden bağımsız olduklarının ilanıydı." diye bahsedildi.





T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşu yaptı ViDEO

YERLİ MOTOR YOLDA

İngiliz-Amerikan ortaklığı ile hazırlanan helikopter motoru, yeni dönemde yerini TUSAŞ'ın ürettiği TSI1400 tipi motorlara bırakacak. Motoru tamamen yerli olmasa dahi şu anda bu segmentte bir helikopterin yerli imkanlarla üretilmesinin büyük bir başarı olduğunu belirten Almanlar, helikopterin seri üretimde yakın dönem içerisinde uluslararası arenada ihraç kalemi olarak görüleceğine dikkat çekti.



