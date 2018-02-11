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Yerli ve milli tramvayla 127 milyon liralık tasarruf

Kayseri'de tramvay için Türkiye'de üretilen araçların tercih edilmesiyle yaklaşık 127 milyon lira tasarruf sağlandı.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 10:36..
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Yerli ve milli tramvayla 127 milyon liralık tasarruf

İtalya'dan ithal edilen hafif raylı sistem araçları yerine yerli araçlarla yola devam etmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 yıl önce araç alım ihalesine çıktı. İhaleyi Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan yüklenici firma Bozankaya Otomotiv kazandı.

127 MİLYON LİRALIK TASARRUF

İtalyan Ansaldo Breda üretimi tramvay araçlarına, araç başı 2,3 milyon avro bedel ödenirken, teknoloji ve kapasite olarak daha üstün yerli tramvay araçlarına 1,4 milyon avro ödeme yapılmaya başlandı. Yerli üretim tramvaylara yönelinmesi sonucu 30 araçlık filo alımıyla yaklaşık 127 milyon lira tasarruf sağlandı.

Yerli ve milli tramvayla 127 milyon liralık tasarruf

Yerli ve milli tramvayla 127 milyon liralık tasarruf

"ARAÇLAR TÜRK MÜHENDİSLERİN TASARIMIYLA ÜRETİLDİ

Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında raylı sistem ihalesine çıktı. Hem yerli sanayiyi geliştirmek hem ülkemizin en önemli problemlerinden olan cari açığı kapatmak için biz yerli araç olması için şartnamelerimizi hazırladık. Ülkemizde yerli üretimi destekleyecek şekilde bir model geliştirdik. Bu modele göre ihaleye çıkıldı. İhalede yerli firmalara avantaj sağlandığından dolayı yerli bir firmamız ihaleyi kazanmış oldu. Bu yerli araçlar Ankara'da tamamen Türk mühendislerinin tasarımıyla üretilmiş oldu." dedi.

Yerli ve milli tramvayla 127 milyon liralık tasarruf

"127 MİLYON LİRA KASADA KALDI"

Ayrıca Gündoğdu, "İlk aracımızı 2016 yılında teslim aldık. Tramvayımız 2016 yılının ortalarına doğru hizmete girdi. Halkımızdan da yerli ve Türk mühendisleri tarafından üretilmesi nedeniyle çok büyük ilgi gördü. Geçmiş yıllarda İtalya'dan da raylı sistem aracı almıştık. İthal ettiğimiz araçların maliyeti bize 2,3 milyon avroydu. Yerli aracın maliyeti yaklaşık 1,4 milyon avro. Dolayısıyla yaklaşık 900 bin avroluk bir avantaj elde etmiş olduk. 30 araçlık bir filoda 27 milyon avro ülkemize bir kazanç sağlamış olduk. Dövizimiz yurt dışına çıkmamış oldu. Bunu Türk lirası bazında da düşünecek olursak yaklaşık 127 milyon lira Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kasasında kalmış oldu." diye konuştu.

Yerli ve milli tramvayla 127 milyon liralık tasarruf

2017'DE 11,5 MİLYON LİRALIK GELİR

Yerli tramvay sayısının 30 olduğunu ve bunu ilerleyen dönemde artırmak istediklerini belirten Gündoğdu, 2017 yılında yaklaşık 8,5 milyon yolcunun bu araçlarla taşındığını bildirdi.

Gündoğdu, yerli tramvayın şimdiye kadar dünya çevresinde 123 tur atacak biçimde yol aldığını ve bu araçlarla 2017'de yaklaşık 11,5 milyon lira gelir elde edildiğini sözlerine ekledi.

Yerli ve milli tramvayla 127 milyon liralık tasarruf

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