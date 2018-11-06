Yerli ve yabancı heykeltıraşlar İzmir'de bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Heykel Çalıştayı'nda birçok ülkeden heykeltıraşı bir araya getirdi.

Sanatçılar bir aylık sürede yaptıkları heykelleri kente armağan edecek. 292 başvuru arasından seçilen heykeller Kültürpark'ta yapılıyor.

ANA TEMA MİTOLOJİ VE İZMİR

Bronz dalında katılan heykeltıraşlar, Türkiye, Güney Kore, Polonya, Karadağ ve Sırbistan'dan...Bu yılki çalıştayın ana teması ise mitoloji ve İzmir.

Yunanistan, İran, Ermenistan, Gürcistan ve İtalya'dan gelen sanatçıların mermer heykelleri de Kültürpark'ta sergileniyor.

"KATILDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Çalıştaya Polonya'dan katılan sanatçı Anna Rasinska, heykelinde bir güneş kızının ayın gölgesinde güzelliğini kaybetmesini anlattığını söyleyerek, "Ay ve Güneş ya da karanlık ve aydınlık arasındaki zıtlığı çalıştım. Dünyada ismini duyuran ve saygın olan çalıştaya katılmaktan mutluyum" dedi.