taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3306
Euro
6.0887
Altın
1230.48
Borsa
96117.02
Gram Altın
211.638

Yerli ve yabancı heykeltıraşlar İzmir'de bir araya geldi

Uluslararası Heykel Çalıştayı için İzmir'de buluşan sanatçılar, Kültürpark'ı heykel atölyesine dönüştürdü.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Heykel Çalıştayı'nda birçok ülkeden heykeltıraşı bir araya getirdi.

Sanatçılar bir aylık sürede yaptıkları heykelleri kente armağan edecek. 292 başvuru arasından seçilen heykeller Kültürpark'ta yapılıyor.

ANA TEMA MİTOLOJİ VE İZMİR

Bronz dalında katılan heykeltıraşlar, Türkiye, Güney Kore, Polonya, Karadağ ve Sırbistan'dan...Bu yılki çalıştayın ana teması ise mitoloji ve İzmir.

Yunanistan, İran, Ermenistan, Gürcistan ve İtalya'dan gelen sanatçıların mermer heykelleri de Kültürpark'ta sergileniyor.

Yerli ve yabancı heykeltıraşlar İzmir'de bir araya geldi

"KATILDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Çalıştaya Polonya'dan katılan sanatçı Anna Rasinska, heykelinde bir güneş kızının ayın gölgesinde güzelliğini kaybetmesini anlattığını söyleyerek, "Ay ve Güneş ya da karanlık ve aydınlık arasındaki zıtlığı çalıştım. Dünyada ismini duyuran ve saygın olan çalıştaya katılmaktan mutluyum" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

175
Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

57
Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

38
Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

84
Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

56
CHP, sağlıkta şiddet yasasına karşı çıktı

CHP, sağlıkta şiddet yasasına karşı çıktı

256
Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM