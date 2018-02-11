'Yeryüzü Müzesi' kitabı raflarda

Çağdaş bilimkurgu edebiyatımızın geçit törenine hazır olun!

İthaki Yayınları etiketiyle 19 Ocak’ta raflardaki yerini alan Yeryüzü Müzesi, türün emektarlarından tutkulu gençlerine kadar 18 yazarın 18 kısa öyküsünü omuzlayıp geliyor. Arka kapağında, bilimkurgu ve fantastik edebiyatının dev ismi Ursula K. Le Guin‘den anlamlı bir tebrik ve destek mesajı taşıyan eser.

Bize ait dünyalarda soluklanmak isteyenler için kesinlikle okunması gereken bir seçki. Ayrıca geniş yazar kadrosuyla, bilimkurgu yazınımızın vardığı noktayı da gözler önüne seriyor.

Esein editörlüğünü Burak Albayrak, yayın koordinatörlüğünü Tuğçe Nida Sevin üstleniyor. Kapak tasarımı ise Hamdi Akçay’a ait.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: İthaki Yayınları

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Syf: 312

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