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Yeryüzüne ilerleyen süpervolkanik hareket keşfedildi

Rutgers Üniversitesi bilim insanları, ABD’nin kuzeydoğusunda yer altında yüzeye doğru hızla ilerleyen devasa boyuttaki eriyik kütleler tespit etti.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 11:42..
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ABD'de coğrafyaları etkileyecek, kıtaların gelecekti şekillenmelerine etki edecek bir keşif gerçekleştirildi.

Rutgers Üniversitesi bilim insanlarının yaptığıbir araştırmada ABD'nin kuzeydoğusunda bulunan 400 kilometre çaptaki bir volkanik kabarcık tespit edildi.

Yeryüzüne ilerleyen süpervolkanik hareket keşfedildi

ABD İÇİN YIKIM

Science Alert dergisinde yer alan haberde kabarcığın keşfinde binlerce sensörden yararlanıldığı açıklanırken, tespitin merkezinin yaklaşık yerin 200 kilometre altında olduğu belirtildi.

400 kilometre çapındaki kabarcığın sıcaklığının, çevresindeki kayaların sıcaklığından 200 derece daha fazla olduğu ortaya çıktı. Kabarcık, Vermont, New Hampshire ve Massachusetts eyaletlerini etkileyebilir.

Yeryüzüne ilerleyen süpervolkanik hareket keşfedildi


YANARDAĞ OLMAYAN BÖLGE

Bölgede aktif yanardağın olmadığına dikkat çekilen haberde, bilim insanlarının tamamen yeni bir olguyla karşı karşıya olduğu kaydedildi. Araştırmacılar, patlamanın bu tür oluşum için doğal olduğundan ama bunun için milyonlarca yıl geçmesi gerektiğinden emin.

Bu durum, keşif olarak önemli bir jeolojik bulgu olurken, yakın gelecekte kıtaların ve özellikle ABD topraklarının nasıl bir gelişim göstereceğine de ışık tutacak.

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