Her yıl farklı şehir ve ülkelerden binlerce insanın gittiği Ayder Yaylasının muhteşem güzelliği görülmeye değer...
TEMİZ HAVA ALMAK İSTEYENLERİN UĞRAK YERİ
Her kış kardan adam şenliklerine,yazları ise festivallere ev sahipliği eder Ayder Yaylası.Bunun yanı sıra temiz hava almak isteyenlerin durağan yeridir.
Yeşil ile mavinin kucaklaştığı şehir: Rize- FOTO GALERİ
MANZARASIYLA BÜYÜLÜYOR
Botanik bahçesi olarak bilinen Ziraat Çay Bahçesi çay tutkunlarının,Rize kalesi ise manzara tutkunlarının olağan mekanıdır.