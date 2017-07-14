taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.437
USD
3,5644
EURO
4,0694
ALTIN
139,94
PETR
48,8200

Yeşil ile mavinin kucaklaştığı şehir: Rize

Rize, harika bir doğaya ve muhteşem bir güzelliğe sahip Karadeniz'in güzel şehirlerinden bir tanesidir.

14.07.2017 - 14:15
  1. Haberler
  2. Seyahat

s

Her yıl farklı şehir ve ülkelerden binlerce insanın gittiği Ayder Yaylasının muhteşem güzelliği görülmeye değer...

TEMİZ HAVA ALMAK İSTEYENLERİN UĞRAK YERİ

Her kış kardan adam şenliklerine,yazları ise festivallere ev sahipliği eder Ayder Yaylası.Bunun yanı sıra temiz hava almak isteyenlerin durağan yeridir.

Yeşil ile mavinin kucaklaştığı şehir: Rize- FOTO GALERİ

MANZARASIYLA BÜYÜLÜYOR

Botanik bahçesi olarak bilinen Ziraat Çay Bahçesi çay tutkunlarının,Rize kalesi ise manzara tutkunlarının olağan mekanıdır.

İlginizi Çekebilir
Masallardan fırlamış gibi görünen 30 şehir
Yaşadığımız yerden bunaldığımız, dünya üzerinde bulunan o büyülü, masal gibi yerleri listeledik.
Salda Gölü manzarasıyla büyülüyor
Burdu'da yer alan Salda Gölü, manzarasıyla büyülemekle kalmıyor aynı zamanda sivilcelere de iyi geliyor.
2017'nin en popüler tatil rotaları
ABD'de yayınlanan önemli seyahat dergilerinden biri dünyadaki en güzel tatil rotalarını belirledi.
THY'nin Haziran'da yolcu sayısı arttı
Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk 6 ayında 30.3 milyon yolcu taşıyarak tarihinin en yüksek ilk yarı yıl rakamına ulaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

49
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

79
20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

78
Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

104
Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

34
Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

Başbakan'dan FETÖ'cülere sert çağrı

246
İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma'yı yasakladı

187