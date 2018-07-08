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Yeşil kategoride aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı yeşil kategoride aranan 'Serdar' kod adlı Serkan Tan'ın ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İHA | 08.07.2018 - 21:22..
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Beytüşşebap Akarsu köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuz’da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ‘Serdar’ kod adlı ‘Serkan Tan’ olduğunun tespit edildiği bildirildi.

SÖZDE SORUMLULARDAN

Açıklamada, “Söz konusu teröristin sözde Botan Saha Van Eyaleti 5"li Yürütme Sorumlusu olarak görev yaptığı, bu dönemde örgütün üst yönetimi tarafından sözde Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu olarak tayin edildiği belirlenmiştir” denildi.

Yeşil kategoride aranan terörist öldürüldü

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