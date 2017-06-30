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Yeşil kategorideki 2 terörist öldürüldü

Lice'de öldürülen 3 teröristten 2'sinin terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan sözde alan sorumluları olduğu belirlendi.

30.06.2017 - 10:58
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Yeşil kategorideki 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde önceki gece düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten ikisinin sözde PKK yöneticileri olduğu ortaya çıktı.

YEŞİL KATEGORİDEKİ PKK'LILAR

İki teröristin, bölücü terör örgütünün sözde Kendal alan sorumlusu ile sözde Amed eyaleti lojistik ve mali birim sorumlusu oldukları ve İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldıkları öğrenildi.

TESLİM OLMADILAR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine önceki gece Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasına operasyon düzenlemiş, "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. Güvenlik güçleri, çatışmada 3 teröristi etkisiz hale getirmişti.



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