Yeşil Külliye, mimari özellikleriyle hayran bırakıyor

Osmanlı padişahlarının beşincisi, Osmanlı Devleti'nin de ikinci kurucusu olan Çelebi Mehmed tarafından inşa ettirilen ve tarihi vesikalarda İmaret-i Sultan, İmaret-i Sultan Çelebi Mehmed Han gibi isimlerle anılan külliye, cami, medrese, imaret, türbe, hamam ve hanlardan oluşuyor.

ZENGİN SÜSLEMELERE SAHİP

Bulunduğu semte de adını veren külliyeye, cami ve türbedeki çinilerinden dolayı Yeşil Külliye deniliyor.

Yıldırım Bayezid'in ölümünden sonra yaklaşık 11 yıl süren Fetret Devri'nin sona ermesiyle yapımına başlanan Osmanlı Devleti'nin yeniden şahlanışını simgeler nitelikteki külliye, Osmanlı mimari eserleri arasında en zengin süslemelere sahip yapılardan oluşuyor.

ADINI ÇİNİLERDEN ALIYOR

Külliye, tüm ihtişamıyla adeta Osmanlı Devletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde doğuşunun ispatı olarak görülüyor. Külliye yeşil adını, literatüre üretilmesi imkansız seramik olarak geçen mavi, yeşil ve turkuaz renkli İznik çinilerinden alıyor.

Şehrin ortasında ve ovaya hakim bir tepe üzerinde inşa ettirilen külliye bünyesinde yer alan, planı ve çini süslemeleriyle Tebriz'deki Gök Mescit'e benzeyen Yeşil Cami, diğer yapılar gibi şehrin silüetinde önemli bir yer tutuyor.

ÖZELLİKLERİ

Bursa'nın manevi direkleri arasında gösterilen külliye, tüm ihtişamı ve mimarı özellikleriyle yurt içi ve dışından gelenleri kendisine hayran bırakıyor.

Taş, ahşap, alçı ve kalem işi her türlü süsün kullanıldığı, yapıldığı dönemde çinilerden itibaren tüm duvarların kalem işi nakışlarla süslendiği camide bugün sadece kubbe içlerinde ve eteklerinde kalem işi süslemeler dikkati çekiyor.

Caminin girişindeki taç kapı, taş oymacılığının özgün bir ürünü olarak kendisini sergiliyor. Cephedeki pencere alınlıklarında ve kartuşlardaki mermer yazı ve süslemeler de ince sanat ürünü olarak kendini gösteriyor.

İKİ ANA BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'de kullanılan çiniler, sır altı, renkli sır, mozaik çini tekniklerinde yapılmış ve kabartma sarı, lacivert, firuze ve beyaz renklerden oluşan önemli sanat eserleri olarak dikkati çekiyor.

13 metre çapında, 25 metre yüksekliğindeki kubbeye sahip olan caminin ana mekanına geçit veren holün sağında ve solunda tamamen çini kaplı, günümüzde müezzin mahfili olarak kullanılan iki bölüm yer alıyor.

OSMANLI MİRASININ HARİKA MİHRABI

Caminin en gösterişli yeri, basamaklarla çıkılan mihrap bölümü, 6 metre genişliği, 10 metre yüksekliği, hem çinileri hem de Fetih Suresi'nin bir bölümü yazılmış sarı, lacivert, firuze ve beyaz renkli, geniş yazı friziyle etkileyici görüntü sağlıyor.

Koltuk kısmındaki bitki süslemeleri, sütunları, mihrabı çepeçevre dolanan geometrik süslemeli frizleri ve yazı kuşaklarıyla erken devir Osmanlı mimarisinin en mükemmel mihrabı olarak biliniyor.