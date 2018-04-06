Yeşil listede aranan terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan günü başlatılan 'Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin' operasyonunda, 1'i İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde yeşil kategoride yer alan, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

BİRİ YEŞİL KATEGORİDE

Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6 Nisan 2018 Cuma günü saat 12.50’de Kulp ilçesi Demirli köyü Keçiveren mezrası sınırları içerisindeki Ricit Deresi mevkiinde bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde, 3 Nisan 2018 tarihinde kesilmiş odunları kamyonla Kulp İlçesine nakletmekte iken silahlı saldırı sonucunda Malik Yıldız isimli güvenlik korucumuzun şehit edilmesi, 5‘i güvenlik korucusu, 1’i vatandaş olmak üzere 6 kişinin yaralanması olayının faili olan ve İçişleri Bakanlığı’nın yeşil renkli kod listesi ile aranmakta olan Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik’in de arasında yer aldığı 2 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyonda bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet tabanca, bir adet dürbün, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."