Yeşil listedeki terörist öldürüldü

Bitlis-Merkez ilçe Esen Mahallesi Şeyhhabip Tepe bölgesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon faaliyeti kapsamında, 18 Temmuz 2017 günü sabah 07.30 sıralarında, yapılan temas aramasında 2 BTÖ mensubu ölü olarak, 1 adet PKMS (Biksi) Makinalı Tf. ve 4 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tüfeği ile birlikte ele geçirildi.
YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Habertürk'ün haberine göre, ölü ele geçirilen teröristlerden birisinin, sözde Garzan Eyaleti 5’li Yürütmede görevli aynı zamanda Hizan Sorumlusu Kia Koçer kod adlı, Ali Ulaş isimli terörist olduğu tespit edildiği ve İçişleri Bakanlığının Yeşil Listesinde arandığı belirtildi.