Yeşil listedeki terörist öldürüldü

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşanıyor.

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Basın Ekspres yolu yine sulara teslim

Her yağmur da olduğu gibi bu yağmurda da su baskınları yaşanan Basın Eksress Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.