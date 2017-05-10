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Yeşil pasaporta yoğun talep

Yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine verilen yeşil pasaport için 45 günde 2 bin 142 başvuru yapıldı.

10.05.2017 - 11:52
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Yeşil pasaporta yoğun talep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart 2017'de Denizli'de katıldığı toplu açılış töreni sonrası belirlenen ihracatçılara yeşil pasaportlarını vermesiyle başlayan uygulamaya ihracatçının ilgisi yoğun oldu.

17 BİN KİŞİNİN YARARLANMASI HEDEFLENİYOR

Son 3 takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar olan firmalara 1, 10-25 milyon dolar olanlara 2, 25-50 milyon dolar olan firmalara 3, 50-100 milyon dolar olan firmalara 4, 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan olanlara ise 5 hususi damgalı pasaport imkanı tanınan uygulamadan yaklaşık 17 bin kişinin yararlanması hedefleniyor. Firmaların bağlı bulundukları ihracatçı birliklerine başvurarak süreci başlattıkları yeşil pasaportta 8 Mayıs 2017 itibarıyla 2 bin 142 pasaport için dosya açıldı.

Süreci tamamlayan bini aşkın ihracatçının yeşil pasaportunu kullanmaya başladığı belirtildi. İhracatçının yeşil pasaportla vizesiz seyahat özgürlüğüne kavuştuğu 128 ülkenin Türkiye'nin toplam ihracatı içinde payı, 2016'da 110 milyar dolarla yüzde 78 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İHRACAAT YAPTIĞI ÜLKELERE VİZESİZ SEYAHAT ETME İMKANI

İhracatçı vize kolaylığı sayesinde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail, Mısır gibi ülkelere vizesiz seyahat etme imkanı buldu.

Yeşil pasaporta vize isteyen ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan gibi 64 ülkeye ihracat ise 29 milyar dolarla yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.

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