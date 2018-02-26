Yeşil pasaportlulardan vize istemeyen ülkeler

Yeşil pasaport 'devlet memurlarına verilir' diye bilinse de bu tam olarak böyle değil, hususi pasaport yani yeşil pasaport, devlet memurlarının sadece yüzde 4'üne veriliyor.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR

Yeşil pasaport; 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına, TBMM eski üyelerine, eski bakanlara, 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine, kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına, görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına, 1. derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına, devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere, kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek emekli sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurlarına veriliyor.

BORDO PASAPORTLULARIN ÇİLESİ: YÜKSEK HARÇ BEDELİ

Bordo pasaport almayı düşünüyorsanız harç bedeli ve defter bedeli olmak üzere iki ödeme yapmak zorundasınız.

Harç bedeli 4-10 yıl için 656 TL, defter bedeli 108 TL, toplam 764 TL şeklinde ücretlendirilmektedir.

Eğer yeşil pasaport çıkaracaksanız şanslısınız çünkü harç ödemesinden muafsınız. Sadece 108 TL olan defter bedelini ödeyerek pasaportunuz alabilirsiniz.

113+67 VİZESİZ ÜLKE

Yeşil pasaportunuz varsa çok şanslısınız, dilediğiniz zaman çantanızı alıp yola çıkabilirsiniz.

Yalnızca 113 ülkeye gitme şansı olan bordo pasaportluların vizesiz giremediği 67 ülkeye yeşil pasaporta sahip Türk vatandaşları vizesiz girebiliyor.

İşte yeşil pasaport sahiplerinden vize isteyemen ülkeler:

AFRİKA

Botsvana

Cezayir (90 güne kadar)

Cibuti

Gana (60 güne kadar)

Kenya (90 güne kadar)

Mısır

Moritanya (90 güne kadar)

Tanzanya

Yeşil Burun Adaları

AMERİKA

Aruba

Curaçao (30 güne kadar)

Grenada

Hollanda Antilleri

Küba

Sint Maarten (30 güne kadar)

ASYA

Bahreyn (90 güne kadar)

Bangladeş

Birleşik Arap Emirlikleri (90 güne kadar)

Çin (30 güne kadar)

Endonezya (14 güne kadar)

İsrail (90 güne kadar)

Kamboçya (90 güne kadar)

Katar

Kuveyt

Pakistan

Tacikistan (60 güne kadar)

Türkmenistan

Umman

Vietnam (90 güne kadar)

Yemen

AVRUPA

Almanya (90 güne kadar)

Andorra (90 güne kadar)

Avusturya (90 güne kadar)

Azerbaycan (90 güne kadar)

Belçika (90 güne kadar)

Beyaz Rusya (90 güne kadar)

Bulgaristan (90 güne kadar)

Çek Cumhuriyeti (90 güne kadar)

Danimarka (90 güne kadar)

Estonya (90 güne kadar)

Finlandiya (90 güne kadar)

Fransa (90 güne kadar)

Hollanda (90 güne kadar)

Hırvatistan (90 güne kadar)

İspanya (90 güne kadar)

İsveç (90 güne kadar)

İsviçre (90 güne kadar)

İtalya (90 güne kadar)

İzlanda (90 güne kadar)

Letonya (90 güne kadar)

Lihtenştayn

Litvanya

Lüksemburg (90 güne kadar)

Macaristan (30 güne kadar)

Malta

Moldova

Monako (90 güne kadar)

Norveç (90 güne kadar)

Polonya

Portekiz (90 güne kadar)

Romanya (90 güne kadar)

San Marino (90 güne kadar)

Slovakya

Slovenya

Vatikan

Yunanistan

OKYANUSYA

Yeni Kaledonya