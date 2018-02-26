Yeşil pasaportlulardan vize istemeyen ülkeler

Yeşil pasaport 'devlet memurlarına verilir' diye bilinse de bu tam olarak böyle değil, hususi pasaport yani yeşil pasaport, devlet memurlarının sadece yüzde 4'üne veriliyor.
KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR
Yeşil pasaport; 1., 2. ve 3. derece kadrolarda bulunan veya sözleşmeli devlet memurlarına, TBMM eski üyelerine, eski bakanlara, 1.,2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan diğer kamu görevlilerine, kadro derecesi 1.,2. veya 3. derece iken emekliğe ayrılan veya görevden çekilen memur ve diğer kamu çalışanlarına, görevleri süresince olmak kaydıyla büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına, 1. derece kadro ile emekli olan belediye başkanlarına, devlet sporcusu ünvanını taşıyan atletlere, kadro karşılığı olmaksızın çalışıp, emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek emekli sandığına yatırılan çalışanlar ve bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurlarına veriliyor.
BORDO PASAPORTLULARIN ÇİLESİ: YÜKSEK HARÇ BEDELİ
Bordo pasaport almayı düşünüyorsanız harç bedeli ve defter bedeli olmak üzere iki ödeme yapmak zorundasınız.
Harç bedeli 4-10 yıl için 656 TL, defter bedeli 108 TL, toplam 764 TL şeklinde ücretlendirilmektedir.
Eğer yeşil pasaport çıkaracaksanız şanslısınız çünkü harç ödemesinden muafsınız. Sadece 108 TL olan defter bedelini ödeyerek pasaportunuz alabilirsiniz.
113+67 VİZESİZ ÜLKE
Yeşil pasaportunuz varsa çok şanslısınız, dilediğiniz zaman çantanızı alıp yola çıkabilirsiniz.
Yalnızca 113 ülkeye gitme şansı olan bordo pasaportluların vizesiz giremediği 67 ülkeye yeşil pasaporta sahip Türk vatandaşları vizesiz girebiliyor.
İşte yeşil pasaport sahiplerinden vize isteyemen ülkeler:
AFRİKA
Botsvana
Cezayir (90 güne kadar)
Cibuti
Gana (60 güne kadar)
Kenya (90 güne kadar)
Mısır
Moritanya (90 güne kadar)
Tanzanya
Yeşil Burun Adaları
AMERİKA
Aruba
Curaçao (30 güne kadar)
Grenada
Hollanda Antilleri
Küba
Sint Maarten (30 güne kadar)
ASYA
Bahreyn (90 güne kadar)
Bangladeş
Birleşik Arap Emirlikleri (90 güne kadar)
Çin (30 güne kadar)
Endonezya (14 güne kadar)
İsrail (90 güne kadar)
Kamboçya (90 güne kadar)
Katar
Kuveyt
Pakistan
Tacikistan (60 güne kadar)
Türkmenistan
Umman
Vietnam (90 güne kadar)
Yemen
AVRUPA
Almanya (90 güne kadar)
Andorra (90 güne kadar)
Avusturya (90 güne kadar)
Azerbaycan (90 güne kadar)
Belçika (90 güne kadar)
Beyaz Rusya (90 güne kadar)
Bulgaristan (90 güne kadar)
Çek Cumhuriyeti (90 güne kadar)
Danimarka (90 güne kadar)
Estonya (90 güne kadar)
Finlandiya (90 güne kadar)
Fransa (90 güne kadar)
Hollanda (90 güne kadar)
Hırvatistan (90 güne kadar)
İspanya (90 güne kadar)
İsveç (90 güne kadar)
İsviçre (90 güne kadar)
İtalya (90 güne kadar)
İzlanda (90 güne kadar)
Letonya (90 güne kadar)
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg (90 güne kadar)
Macaristan (30 güne kadar)
Malta
Moldova
Monako (90 güne kadar)
Norveç (90 güne kadar)
Polonya
Portekiz (90 güne kadar)
Romanya (90 güne kadar)
San Marino (90 güne kadar)
Slovakya
Slovenya
Vatikan
Yunanistan
OKYANUSYA
Yeni Kaledonya