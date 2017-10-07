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'Yeşil yol' projesi 3 yıl sonra denetlendi

Karadeniz Bölgesi'nde, doğal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durdurulan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol'un yarısı tamamlandı.

07.10.2017 - 15:40
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Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasında Yeşil Yol Projesi kapsamında yapımı süren 8 kilometrelik bağlantı yolu ile Ausor ve Huser yaylaları arasındaki yol güzergahında 16 dönüm alanda ağaç kesimi için verilen izinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2014 yılında Rize İdare Mahkemesi’ne 3 ayrı dava açıldı.

Mahkeme, başvuru üzerine ‘Orman kesim izninin yürütmesini durdurma’ kararı verdi. Ancak, değişen mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı, yapılan itirazı da reddetti. Üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu bilirkişi keşfi yapılmadan karar verildiği gerekçesiyle dosya iade edildi. Dosyayı yeniden ele alan Rize İdare Mahkemesi bölgede bilirkişi keşfi yapılmasını kararlaştırdı.

'Yeşil yol' projesi 3 yıl sonra denetlendi

3 YILIN SONUNDA KEŞİF YAPILDI

Rize İdare Mahkemesi heyeti ile ilgili yetkililer ve mühendislerin de yer aldığı bilirkişi heyeti, Yukarı Kavron ve Samistal ile Ausor, Haczane ve Husor yaylalarında önceki gün keşif incelemesi yaptı. Davacıları dinleyen heyet, bölgeyi gezdi, tahribat olan alanları fotoğrafladı. Yaylacıların avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu da projenin mera, doğal SİT ve Milli Park alanlarına yönelik oluşturacağı tahribatları anlattı. Dava açıldıktan 3 yıl sonra keşif yapılan ve çevrecilerin uzun süren tepkilerine neden olan Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki bağlantı yolunun yarısının tamamlandığı görüldü. Yukarı Kavron Yaylasında evlerin üzerinden geçirilen yolun çevre tahribatı oluşturduğu gözlendi. İncelemelerin ardından yayladan ayrılan heyet rapor hazırlayarak mahkemeye sunacak.

'Yeşil yol' projesi 3 yıl sonra denetlendi

"YARGI YAVAŞ İŞLİYOR"

Davanın avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, açtıkları dava kapsamında uzun süredir bekledikleri keşfin yapıldığını ancak, dava konusu olan yolun bu süreçte ilerlediğini söyledi. Okumuşoğlu, şöyle dedi: "Yürütmeyi durdurma kararı verilmediği ve mahkeme sonucu beklenmediği için Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki bölümde başlanan yolun yarıdan fazlası yapıldı. Dolayısıyla mahkemeden bizim beklentimiz o meraların, doğal SİT ve Milli Park alanlarının bozulmamasıydı. Bu yüzden dava açmıştık. Yol bitirilip yayla zarar gördükten sonra mahkeme iptal kararı verse ne olur, vermezse ne olur? Mahkemeler niye var? Bir haksızlığın önlenmesi için. İş bittikten sonra mahkeme iptal kararı verirse ne olacak? Bunun sorumlusu kim olacak? Yargının bu kadar yavaş dozerin bu kadar hızla ilerlediği bir süreç var. Yargının işlevini tam olarak yerine getirmediğini düşünüyoruz.  Yargı görevinde gecikmiştir. Yargının işlevini bu konuda daha etkin yerine getirmesini bekliyoruz."

'Yeşil yol' projesi 3 yıl sonra denetlendi

TURİZM MERKEZİ OLUŞTURULACAK

Yeşil Yol, Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylaları ve turizm merkezlerini üst koddan birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda turizm yolu olarak planlandı. 7 metre genişliğinde gidiş- geliş tek şerit olarak planlanan yolun zemini taş parke döşemeli olacak. Bu yolla birlikte 40 noktada oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezleri oluşturulacak. Yeşil Yol çalışmasının 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.

11 KİŞİYE DAVA AÇILMIŞTI

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde Yeşil Yol Projesi kapsamında yapılan Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki bağlantı yoluna karşı çıkan çevreciler uzun süre tepkilerini getirmiş, eylemlerde bulunmuştu. Yeşil Yol projesine karşı mücadelenin simgesi haline gelen Havva Ana lakaplı Rabia Özcan da projeye karşı sürdürülen tepkilerde ön saflarda yer almıştı. Projeye karşı çıkan 11 kişi hakkında, ‘İş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçlamasıyla açılan davada sürüyor.

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