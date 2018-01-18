Yeşilçam duayenlerinden 'kötü adam' Hüseyin Peyda'ya vefa

Türk sinemasında canlandırdığı "kötü adam" rolleriyle tanınan ve 1990'da hayajtını kaybeden Hüseyin Peyda'nın hayatının anlatıldığı belgesel filmin çekimleri, oyuncunun memleketi Şanlıurfa'da başladı.

BELGESELİN ADI "ABDO BEY"

Yeşilçam filmlerinin efsane karakterlerinden Peyda'nın hayatı, "Abdo Bey" adıyla beyaz perdeye aktarılıyor.

Belgesel filmin çekimi için, usta oyuncunun 1919'da doğduğu Şanlıurfa'da "motor" denildi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mehmet Faraç'ın üstlendiği film, Peyda'nın 1957'de kentte çektiği "Kaderim Böyleymiş" adlı filmin sahnelerini temel alıyor.

Şanlıurfa'da 60 yıl önce çekilen filmin sahneleri, aynı mekan ve açılardan yeniden çekildi. İstanbul'da da çekimler planlanan filmde, Peyda'nın hayattayken rol arkadaşlığı yaptığı Kadir İnanır, Türkan Şoray, İbrahim Tatlıses, Muhterem Nur ve Cüneyt Arkın da rol alacak.

Filmin, gelecek yıl kutlanması planlanan Peyda'nın 100. yaş gününe yetiştirilmesi hedefleniyor.

YEŞİLÇAM'IN ÜNÜ İSİMLERİ DE YER ALACAK

Yapımcı ve yönetmen Mehmet Faraç, döneminde sektöre damgasını vuran önemli bir aktörün filmini çekmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filme ilişkin 8 aydır sürdürdükleri proje çalışmalarını artık sahaya taşıdıklarını belirten Faraç, o dönem Peyda ile çalışmış birçok yapımcı ve yönetmenle de görüştüklerini anlattı.

Filmde çok sayıda duayen sanatçının da yer alacağını vurgulayan Faraç, "1980 sonrası Hüseyin Peyda'nın daha çok karakter oyuncusu olarak birlikte çalıştığı Kadir İnanır, Türkan Şoray, İbrahim Tatlıses, Cüneyt Arkın gibi Türk sinemasının önemli oyuncuları da bu projede yer alıyor. Projeyle ilgili daha fazla kişiyle temasa geçmeye çalışıyoruz. Filmin çekimlerini mayıs ayında tamamlayıp, Peyda'nın 100. doğum yılı olan 2019'un Ocak ayında gösterime sunacağız." diye konuştu.