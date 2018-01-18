taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8077
EURO
4,6510
ALTIN
162,61
PETR
69,3500

Yeşilçam duayenlerinden 'kötü adam' Hüseyin Peyda'ya vefa

Türk sinemasının usta oyuncularından Hüseyin Peyda'nın hayatını konu alan, belgesel filmin çekimleri başladı.

AA | 18.01.2018 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türk sinemasında canlandırdığı "kötü adam" rolleriyle tanınan ve 1990'da hayajtını kaybeden Hüseyin Peyda'nın hayatının anlatıldığı belgesel filmin çekimleri, oyuncunun memleketi Şanlıurfa'da başladı.

Yeşilçam duayenlerinden 'kötü adam' Hüseyin Peyda'ya vefa

BELGESELİN ADI "ABDO BEY"

Yeşilçam filmlerinin efsane karakterlerinden Peyda'nın hayatı, "Abdo Bey" adıyla beyaz perdeye aktarılıyor.

Belgesel filmin çekimi için, usta oyuncunun 1919'da doğduğu Şanlıurfa'da "motor" denildi.

Yeşilçam duayenlerinden 'kötü adam' Hüseyin Peyda'ya vefa

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mehmet Faraç'ın üstlendiği film, Peyda'nın 1957'de kentte çektiği "Kaderim Böyleymiş" adlı filmin sahnelerini temel alıyor.

Şanlıurfa'da 60 yıl önce çekilen filmin sahneleri, aynı mekan ve açılardan yeniden çekildi. İstanbul'da da çekimler planlanan filmde, Peyda'nın hayattayken rol arkadaşlığı yaptığı Kadir İnanır, Türkan Şoray, İbrahim Tatlıses, Muhterem Nur ve Cüneyt Arkın da rol alacak.

Filmin, gelecek yıl kutlanması planlanan Peyda'nın 100. yaş gününe yetiştirilmesi hedefleniyor.

YEŞİLÇAM'IN ÜNÜ İSİMLERİ DE YER ALACAK

Yapımcı ve yönetmen Mehmet Faraç, döneminde sektöre damgasını vuran önemli bir aktörün filmini çekmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filme ilişkin 8 aydır sürdürdükleri proje çalışmalarını artık sahaya taşıdıklarını belirten Faraç, o dönem Peyda ile çalışmış birçok yapımcı ve yönetmenle de görüştüklerini anlattı.

Yeşilçam duayenlerinden 'kötü adam' Hüseyin Peyda'ya vefa

Filmde çok sayıda duayen sanatçının da yer alacağını vurgulayan Faraç, "1980 sonrası Hüseyin Peyda'nın daha çok karakter oyuncusu olarak birlikte çalıştığı Kadir İnanır, Türkan Şoray, İbrahim Tatlıses, Cüneyt Arkın gibi Türk sinemasının önemli oyuncuları da bu projede yer alıyor. Projeyle ilgili daha fazla kişiyle temasa geçmeye çalışıyoruz. Filmin çekimlerini mayıs ayında tamamlayıp, Peyda'nın 100. doğum yılı olan 2019'un Ocak ayında gösterime sunacağız." diye konuştu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

120
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

369
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

98
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

167
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

58
Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

22
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM