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Yeşilçam fimleri seyirciyle buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ tarafından düzenlenen Yeşilçam Film Günleri kapsamında, 2 Eylül tarihine sevilen Türk filmleri ücretsiz olarak gösterilmeye devam edecek.

AA | 29.07.2018 - 09:01..
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Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'e kadar her cuma, cumartesi ve pazar geceleri Türk sinemasının sevilen filmlerinin gösterileceği Yeşilçam Film Günleri kuşağında bu hafta "Nereden Çıktı Bu Velet", "Bizim Aile" ve "Gözleri Ömre Bedel" adlı filmler var.

GÖNÜLLERDE YER EDİNMİŞ FİLMLER

Türk halkının gönlünde yer etmiş filmleri izleyen vatandaşlara, patlamış mısır ve gazoz ücretsiz olarak ikram ediliyor. Dün Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sinemasında gösterilen, 1975 yapımı "Nereden Çıktı Bu Velet" adlı filmin başrollerinde Türk sinema tarihine adlarını altın harflerle yazdıran Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hale Soygazi'nin yanı sıra Nisa Serezli, Nubar Terziyan, Murat Koçyiğit, Saadet Gürses Feridun Çölgeçen gibi usta oyuncular yer alıyor.

İki arkadaşın kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak isterken yaşadıkları komik olayların anlatıldığı filmi, Yeşilçam filmlerinin usta ismi Osman F. Seden yönetti. Hürrem Erman'ın yapımcılığını, Cahit Engin'in görüntü yönetmenliği üstlendikleri filmin senaryosunu ise Osman F. Seden, Zeki Alasya ve Metin Akpınar birlikte yazdı.

Yeşilçam fimleri seyirciyle buluşuyor

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