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Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Gümüşhane yaylaları bakir güzellikleri, yalçın dağları ve bozulmamış doğası ile gözleri süslüyor.

AA | 16.07.2018 - 12:45..
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Yeşilin sarp dağları bir örtü gibi sardığı Gümüşhane yaylaları, sahil şeridindeki sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlere seri hava, eşsiz doğa ve keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

BÖYLE MANZARA HER YERDE BULUNMAZ

Doğanın dinginliği ile ziyaretçilerine huzur vadeden yaylalarda, sıcak yaz günlerine karşın, dağların tepelerinde kar kütleleri gözlemlenebiliyor.

Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin rakımlı Saroyna yaylasında tabiatı saran yeşil bitki örtüsünün güzelliğine doğayla bütünleşmiş tarihi yayla evleri eşlik ederken, Kürtün ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Kazıkbeli yaylasında yaz mevsimine rağmen dağların zirvesinde kar görülebiliyor.

Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Kürtün ilçesinin bin 860 rakımdaki Beytarla Köyü de yaz mevsimiyle birlikte nemden uzak bir yaz geçirmek isteyenler için yeşile bezenmiş görüntüsüyle doğaseverleri tavlıyor.

Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

BAKMAYA DOYAMAZSIN

Özkürtün Beldesindeki ekmeğiyle ünlü Araköy'de ise yeşilin büyüsü Kürtün Barajı'nın serin sularıyla birleşerek, ziyaretçileri için doyumsuz bir manzara sunuyor.

Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

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