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Yeşilköy sahiline bungalov ev inşa edilecek

İstanbul'un Yeni Havalimanı'na taşınacak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, Yeşilköy sahiline 7 adet bungalov ev yapacak.

Haber Merkezi | 30.04.2018 - 12:42..
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Yeşilköy sahiline bungalov ev inşa edilecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, yeni havalimanına taşınma heyecanı içerisinde. Ancak aynı zamanda da Yeşilköy sahiline 7 bungalov ev inşa edilecek.

Yeşilköy sahiline bungalov ev inşa edilecek

İHALE 8 MAYIS'TA

İnşa edilecek 7 bungalov ev için 8 Mayıs'ta ihale düzenlenecek. Bakırköy imar planlarında, “Kamu Eğitim Dinlenme ve Turistik Tesis Alanları”nda kalan boş araziye 7 adet ahşap bungalov yapılması ihalesine 16 Nisan’da onay verildi. İşin ilanı da 19 Nisan’da yayınlandı. Söz konusu ilana göre ihale 8 Mayıs 2018 tarihinde DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü’nde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Yeşilköy sahiline bungalov ev inşa edilecek

90 GÜNDE İNŞA EDİLMESİ PLANLANIYOR

Bungalovlar; Sibirya, Finlandiya, Ukrayna ve İsveç’ten ithal edilmiş olan çam ağacından yapılacak. Ağaçlar kurtlanmaya, böceklenmeye ve mavi- yeşil küflenmeye karşı 50 yıl garantili hale getirilecek. Bungalovun işçiliği için ise, “İşçilik 1. sınıf A+ işçilikle yapılacaktır. Ağacın işlenmesinden boyasına kadar her detayda 1. sınıf özen gösterilecektir.” dendi. Ayrıca inşaat işlerinin 90 günde bitirilmesi planlanıyor.

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