Yeşilyalı mahallesi 1 yıldır kayıyor

Trabzon’un Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesinde 1 yıl önce 70 dönüm alanda etkili olan heyelan sonrası 2 ev yıkılıp 12 ev oturulamaz hale gelirken, bölgedeki kaymalara 1 yıldır önlem alınamadı. Mahallede heyelanların önüne geçmek için yaklaşık 6 milyon TL maliyetli 350 fore kazığın çakılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

2 EV TAMAMEN YIKILDI

Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesindeki heyelan tehdidi yaklaşık 1 yıldır çözüm bekliyor. Yeraltı sularından kaynaklandığı belirtilen heyelanlar sonucu 2 ev tamamen yıkılırken, 12 ev de oturulamayacak hale geldi. Her yağışın ardından hareketlenen toprak zemin nedeniyle bölgede bulunan bir cami ve mezarlıkta heyelan riski taşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sorunun çözümü için bir proje hazırlatıldı ve hazırlanan proje İl Afet Müdürlüğü’ne gönderildi.

YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRAYA MÂL OLACAK

Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak 350 fore kazıklı projenin ödenek gönderilerek hayata geçirilmesi halinde mahalledeki heyelanların da önüne geçileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Şadoğlu, bölgedeki ana kayanın üzerinde yumuşak bir tabakanın olduğunu belirterek önlem alınmadığı taktirde hareketlenmelerin devam edeceğini söyledi. Şadoğlu, “Heyelandan bir süre sonra olay yerine giderek incelemelerde bulunarak, araştırmaları yaptık. O bölgeyi fore kazıklarla güçlendirme projesi hazırladık” dedi.

“350 FORE KAZIK PLANLANIYOR”

Projenin yaklaşık maliyetinin 6 milyon TL olacağını ifade eden Konuyla ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Şadoğlu, “Bölgede 2 tane bina ağır hasarlı, 3-4 binada da çatlamalar söz konusuydu. Heyelan bölgesi içerisinde 12 tane bina var. Kütle hareketi şeklinde oluştuğu için binalar hasar görmedi ama bazı binalarda gözle görülür ağır hasarlar oluştu. Şuanda hepsi riskli yapı konumunda bulunuyor. Bölgede özellikle topuk kısmında oluşacak erozyonla beraber bu hareketlenmeler devam eder. Önlem alınmadığı taktirde bu hareketlenmeler aşırı yağışlardan sonra oluşur. Bütün binaların toprağa gömülmemesinin sebebi vadinin eğim yönünde daralmasıdır. Aşağıya doğru inildikçe vadi daralıyor. Vadi daraldığı için büyük bir kütle hareketi engellendi. Topuk kısmındaki bir miktar zemin kayarak orada bir felaket meydana getirdi. Ödenek verildikten sonra biz orada yaklaşık 350 fore kazık planlıyoruz. Bir makine günde yaklaşık 10 tane kazık dikiyor. Bu iş yaklaşık 6 ayda bitirilir” şeklinde konuştu.