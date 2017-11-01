Yeşilyurt'a 'Atatürk'e hakaret'ten hapis cezası

Mahkeme, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçundan sanık Süleyman Yeşilyurt'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı erteledi. Sanık Yeşilyurt, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise beraat etti.

YEŞİLYURT DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile avukatı aynı zamanda kızı Berrin Yeşilyurt hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Yeşilyurt “Beraatimi isterim" dedi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçundan sanığı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu hapis cezası ertelendi.

BİR DE BERAAT KARARI

Sanık Yeşilyurt, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise beraat etti.