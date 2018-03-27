Yeşim Salkım: Artık acımak yok

Son dönemde yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Yeşim Salkım, Instagram'da kendisine hakaret ve küfreden isimlere dava açmaya başladı.

"GENÇTİR VE CAHİLDİR DEDİM"

Hakaret dolu mesajları Instagram sayfasına taşıyan şarkıcı Yeşim Salkım, ''Aylardır gençtir, cahildir ve bu dünyayı bilmiyorlardı diye sustum. Avukatım, 'Yeşim Hanım ne zaman başvuruyoruz?' dediğinde vicdan yapıp, gerek olmadığını söyledim. Ama hakikaten artık yeter. İşi gücü olmayanların, bizlere aşağılayıcı yazılar yazması ve başkalarının buna alkış tutmasından çok sıkıldım. Bundan sonra ben değil, avukatlar ve bilişim suçları devrede olacak'' dedi.



